Dziedātāja Inese Ērmane ar jaunu singlu aicina visus dejot
"Kad vārdi apklust - sāc dejot," aicina dziedātāja Inese Ērmane un izdod jaunu singlu "Dejo", kas tapis sadarbībā ar mūziķi Robertu Memmēnu.
Dziedātāja saka - jaunais singls “Dejo” ir aicinājums atcerēties, ka brīžos, kad dzīve šķiet neskaidra un prāts neapstājas, tieši kustība mūzikā un ticība savām nojausmām var kļūt par ceļu uz iekšējo brīvību.
Dziesmai tapis arī videoklips, ko režisējuši Juris Gogulis un Beāte Svarinska. Tas filmēts dažādās Rīgas ainavās, kuras Beātes Svarinskas horeogrāfijā atdzīvina dejotāji: Rihards Brīnums, Nikola Škutte, Matīss Niks Vērmanis un Anna Evelīna Krišjāne. Videoklipa operators ir Ģirts Ceriņš, bet montāža - Jānis Romanovskis un Juris Gogulis. Dziesmu producēja Roberts Memmēns un Gints Stankevičs.
Inese regulāri koncertē, izpildot gan labi zināmas dziesmas franču, angļu, spāņu un latviešu valodās, gan arī savas oriģināldziesmas. Kopā ar pazīstamo spāņu dziedātāju Havjeru Fernandesu pašlaik aktīvi koncertē ar četrām koncertprogrammām, kurās ir dziesmas septiņās valodās.
Tuvākie koncerti:
- 24. aprīlī Liepājā, “Pegaza pagalmā”, ar salsas, bolero un tango noskaņās ieturēto koncerprogrammu “Savijušies” kopā ar Havjeru Fernandesu.
- 10. maijā Mātes dienas koncerts Inčukalna Tautas namā Rīgā kopā ar dēlu Robertu Peiču.
- 30. maijā Rojas svētki “Runā Roja” un Kandavas pilsētas svētki kopā ar Havjeru Fernandesu.
Dziedātāja Inese Ērmane savu darbību sāka kā franču šansonu dziedātāja, dziedājusi TV šova “Koru kari” “Rīgas Sarkanajā korī” un “Rīgas Zelta korī”. Ērmanei ir divi solo albumi: “Nāc blakus man” (2016) un “Atkal un vēl satikties” (2024, nominēts “Zelta mikrofonam”).
Ineses Ērmanes albuma "Atkal un vēl satikties" prezentācija "Blues House"; 03.10.2024.
Tas ir Ineses Ērmanes otrais studijas albums, kurā Latvijas estrādes mūzikas pērles ieguvušas jaunu, džezīgu skanējumu.