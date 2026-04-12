Kianu Rīvss sniedz atklātu padomu jaunajiem aktieriem. Tieši un bez aplinkiem!
Kulta grāvēja “Matrikss” zvaigzne Kianu Rīvss dalījies pārdomās par to, kā iemantot cieņu industrijā.
Kianu Rīvss devis tiešu un atklātu padomu tiem, kuri vēlas kļūt par aktieriem, neskopojoties arī ar kādu rupjāku vārdu.
61 gadu vecais kanādiešu aktieris, kuram ir vairāk nekā 30 gadu liela kino pieredze, labi zina, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus šajā nozarē.
“Cenšaties nebūt sasodīti kretīni,” nesen intervijā “E! News” sacīja filmas “Džons Viks” zvaigzne. “Un dariet savu darbu, cienot tos, ar kuriem strādājat. Līdz brīdim, kad viņi pierāda, ka šo cieņu nav pelnījuši.”
Kianu Rīvss filmas “Outcome” uzņemšanas laukumā 2024. gada 22. martā
Rīvss intervijā piedalījās kopā ar jaunās filmas “Outcome” kolēģiem Kameronu Diazu un Metu Bomeru, kuri viņam pilnībā piekrita. Diaza piebilda: “Jā, tāda ir dzīve.”
Uzsverot, ka “nav rokasgrāmatas vai instrukcijas, kā būt slavenam,” Diaza sacīja: “Tev jāatrod pašam savs ceļš — tu nevari zināt, kā tas izvērtīsies. Ir arī vērts uzrunāt cilvēkus, kurus tu apbrīno, paskatīties, kā viņi to dara, un lūgt padomu.”
Filmas “Outcome” režisors ir Džona Hils, kurš projektā piedalījies arī kā aktieris. Stāsts ir par iemīļotu Holivudas aktieri Rīfu (Rīvss), kurš dodas pašizziņas ceļojumā, cenšoties labot attiecības ar cilvēkiem, kuriem nodarījis pāri. Uz to pamudina noslēpumains video, kas apdraud viņa reputāciju un karjeru. Ekranizējumā piedalījušies arī Laverna Koksa, Deivids Speids un Kaija Gerbere.
“Es teiktu — ja tev paveicas, kā Rīfam, tad paturi sev līdzās draugus, īpaši tos, kuri tevi pazina jau iepriekš,” piebilda Bomers. “Tie var palīdzēt noturēties pie zemes un būs blakus gan labajos, gan sliktajos brīžos, visos kāpumos un kritumos.”
Kianu Rīvss plašāku atpazīstamību ieguva pēc lomas 1989. gada komēdijā ar zinātniskās fantastikas elementiem “Bila un Teda neticamie piedzīvojumi”. Deviņdesmitajos gados viņš piedalījās vairākās ikoniskās filmās, tostarp “Matrikss”, “Ātrums” un “Lūzuma punkts”. Tomēr 2000. gados vairākas komerciāli neveiksmīgas filmas iedragāja viņa karjeru, un Kianu aktierspēle nereti tika nepelnīti kritizēta, - pērn decembrī laikrakstā “The Independent” rakstīja Luiss Čiltons.
2014. gadā Rīvss spēja “atgriezties virsotnē, pateicoties lomai stilīgajā trillerī “Džons Viks”. Pēc trim turpinājumiem viņš kļuvis par vienu no industrijas ievērojamākajiem un cienītākajiem aktieriem,” uzskata Čiltons.
Filma “Outcome” ir pirmā reize kopš 1996. gada romantiskās komēdijas “Jūtot Minesotu”, kad Diaza un Rīvss atkal strādā kopā. “Man ir milzīgs gods atkal strādāt ar Kianu — tāpat kā pirms 30 gadiem. Iespēja to piedzīvot vēlreiz man nozīmē ļoti daudz,” Diaza izteicās “E! News”. “Viņš ir tāds pats kā agrāk — dāsns, klātesošs, ļoti labs cilvēks. Šajā ziņā nekas nav mainījies.”
Arī Rīvss pauda līdzīgas sajūtas, sakot, ka darbs ar Diazu atkal šķitis “tāds pats” kā deviņdesmitajos gados. “Bija apmēram tā: ‘Ejam strādāt, darām savu darbu un cenšamies to paveikt pēc iespējas labāk,’” viņš teica. “Man šķiet, ka neatkarīgi no tā, vai tā ir ceturtā filma vai pirmā, mākslinieks tevī vienmēr ir klātesošs.”
Filmas “Outcome” pirmizrāde bija 10. aprīlī platformā “Apple TV+”.