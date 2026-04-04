Mūziķis Jānis Pētersons neiesaka precētiem vīriešiem doties uz Taizemi. Ko viņš tādu zina?
Šovā "Četri uz koferiem" pašmāju slavenības nesen viesojās Taizemē. Pēc sātīgām vakariņām Pataijā dalībnieki devās uz leģendāro "Walking Street". Ja dienas gaismā šī ir parasta satiksmes iela, tad līdz ar saulrietu tā piedzīvo iespaidīgu metamorfozi, pārtopot par gājēju zonu, kurā dominē dārdoša mūzika un tūkstošiem tūristu.
Marija Naumova neslēpa izbrīnu par neaptveramo drūzmēšanos, savukārt Elmārs Tannis, komentējot Pataijas "grēku pilsētas" slavu, lakoniski atzina: "Tas nozīmē, ka sekss pārdodas!" Grupas dalībnieki, apspriežot redzēto, nonāca pie atziņas, ka šī vieta raisa divējādas un iepriekš neizjustas emocijas. Interesanti, ka Pataijas kā kūrorta pirmsākumi meklējami Vjetnamas kara laikā, kad ASV armija šeit izveidoja atpūtas bāzi saviem kareivjiem. Dita Grauda, kura pirms došanās ceļā bija pētījusi informāciju internetā, atzina, ka realitāte izrādījusies mierīgāka par gaidīto: "Es īstenībā biju gaidījusi kaut ko trakāku! Es iepriekš skatījos internetā, kā tas notiek – tur tās meitenes ķeras klāt un velk tevi iekšā. Neviens mums neķērās, varbūt mēs izskatījāmies pārāk tādi kaut kādi vēsi un neieinteresēti."
Tomēr visvairāk viņu samulsināja tūristu sejas izteiksmes, kuras viņa raksturoja kā nedaudz baisas: "Es vēroju tos cilvēkus, kas tur atbraukuši tiešām meklēt tās izklaides, ko tur piedāvā – viņiem bija tādas tās sejas, tādas jokainas. Zini, tādas bišķiņ trakas sejas, man likās." Lai gan ielās virmoja marihuānas dūmi, alkohols un seksuālo pakalpojumu piedāvājumi, kārtību uzraudzīja policijas patruļas, radot samērā drošu atmosfēru. Tomēr Ditai bažas radīja dažu vietējo darbinieku vizuālais tēls, kas raisīja šaubas par viņu pilngadību: "Protams, bija mazliet žēl, ka īstenībā nenosakāma vecuma un dzimuma cilvēki stāv pie tiem bāriem, un lielākoties likās tādas mazgadīgas meitenes, un tas tā mazliet žēl, ka to tur tā neizkontrolē laikam, vai arī tas ir okay."
Noslēgumā Jānis Pētersons, domājot par skatītājiem, kuri varētu vēlēties sekot viņu pēdās, veltīja nedaudz ironisku, bet brīdinošu padomu: "Man šķiet, ceļotājiem, kas paši no mūsu ceļojuma varbūt mēģinās iekļaut savās ceļojuma programmās, ir jāņem vērā, ka naktsdzīve patiesībā Taizemē kopumā var būt diezgan asa padarīšana. Nu, nelaidiet tos savus vīrus, ja viņi ir potenciāli neuzticīgi, uz turieni vienus pašus!"