Tramps palīdz noslēgt mieru starp Taizemi un Kambodžu
ASV prezidenta Donalda Trampa klātbūtnē Taizeme un Kambodža svētdien parakstīja paplašināto miera līgumu.
Trampa draudi par ekonomisko spiedienu šogad pamudināja abas valstis pārtraukt sadursmes gar strīdīgo robežu.
Vienošanās pirmais posms paredz, ka Taizeme atbrīvos Kambodžas ieslodzītos un Kambodža sāks smagās artilērijas izvešanu. Reģionālie novērotāji uzraudzīs situāciju, lai nodrošinātu, ka kaujas neatsākas.
"Mēs izdarījām kaut ko tādu, par ko daudzi teica, ka to nevar izdarīt," dokumenta parakstīšanu Kualalumpurā komentēja Tramps.
Kambodžas premjerministrs Huns Manets to nosauca par "vēsturisku dienu", un Taizemes premjerministrs Anutins Čarnvirakuls sacīja, ka šī vienošanās rada "pamata elementus ilgstošam mieram".
Vienošanos parakstīja arī Malaizijas premjerministrs Anvars Ibrahims, kurš bija Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) pārstāvis sarunās.
Spriedze starp Taizemi un Kambodžu jūlijā pārauga asiņainās militārās sadursmēs. Dzīvību zaudēja vairāk nekā 40 cilvēku, 300 000 bija spiesti pamest savas mājas.
Pēc piecu dienu ilgām kaujām abas puses vienojās par pamieru, kas daļēji tika panākts ar Trampa starpniecību. Kopš tā laika puses viena otrai vairākkārt pārmetušas pamiera pārkāpumus.
Ceremonija bija pirmais Trampa pasākums pēc ierašanās uz ikgadējo ASEAN samitu, kas notiek Kualalumpurā. Vizītē, kas turpināsies Japānā un Dienvidkorejā un iespējamu tikšanos ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu, ir iespēja Trampam spodrināt savu starptautisko darījumu veidotāja reputāciju laikā, kad viņa noteiktie muitas tarifi ir sašūpojuši starptautisko ekonomiku un kad viņš savā dzimtenē strīdas ar demokrātiem par valdības darba apturēšanu.
ASV prezidents parakstīja ekonomikas līgumus ar Kambodžu, Taizemi un Malaiziju, daži no tiem ir vērsti uz kritiski svarīgu minerālu tirdzniecības palielināšanu. ASV vēlas mazāk paļauties uz Ķīnu, kurai ir ierobežots galveno tehnoloģiju ražošanas komponentu eksports.
"Ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos kā labprātīgi partneri viens ar otru, lai nodrošinātu netraucētas piegādes ķēdes, drošas piegādes ķēdes dzīves kvalitātei, mūsu iedzīvotājiem un drošībai," sacīja ASV tirdzniecības pārstāvis Džeimisons Grīrs.