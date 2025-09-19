"Ko tādu var ignorēt tikai tad, ja tevi nemīl," Piecu bērnu māte neiztur Latvijā piedzīvoto naidu un pārceļas uz Taizemi
Populārā "Instagram" blogere Sofija Stužuka, kura savulaik no Ukrainas pārcēlas uz Latviju, nolēmusi veikt kardinālas pārmaiņas. Pašlaik viņa kopā ar vīru un pieciem bērniem dzīvo kūrortā.
Sākumā Sofija savā blogā ievietoja satraucošu ziņu: "Mūs vairs nav..." Sekotāji satraucās, taču blogere steidzās viņus nomierināt. "Laikam ir pienācis laiks jums vienā otrā lietā atzīties," sāka Stužuka un publicēja ģimenes fotogrāfijas, kas uzņemtas pludmalē.
"Jā! Mēs pārcēlāmies uz Taizemi! Starp citu, jau vairāk nekā pirms mēneša. Vienkārši es biju paņēmusi pauzi no visa šī te! Lai sākas jaunā ēra manā blogā. Pārstartēšana. Uzminiet, cik grūti bija uzņemt šīs fotogrāfijas un video."
Sievietei nācās pamest Latviju, jo nelabvēļi neaprobežojās vien ar aizskarošiem komentāriem sociālajos tīklos - viņi pārgāja pie reālām darbībām. Viņas mājā tika iemesta sprāgstviela, kā arī rakstītas sūdzības bāriņtiesai. Šāda spiediena dēļ Stužuka vairs nespēja palikt valstī.
"Es neesmu sajukusi prātā. Es vienkārši pārstāju ļaut šiem cilvēkiem trakot uz mana rēķina. Es klusēju vairāk nekā trīs gadus. Jā, es kaut ko nedaudz rādīju, bet apzināti attālinājos - domājot: "nedod viņiem uzmanību", "esi augstāk par to", "netērē savu enerģiju". Bet ziniet, kad tas strādā? Tad, kad tevi vienkārši nemīl. Nevis tad, kad tevi sistemātiski iznīcina. Kad draud taviem bērniem un tuviniekiem."
"Sūta pārbaudes institūcijas uz mājām. Raksta iesniegumus skolām, sociālajiem dienestiem, policijai, VID, specdienestiem... Fotografē manus bērnus un draugus, izplata attēlus pa publiskajiem kanāliem, izdomā melus. Un to dara nevis nejauši ļauni komentētāji. To dara koordinētas cilvēku grupas. Tas turpinās ne jau nedēļu. Ne mēnesi, bet trīs gadus! Tāpēc - jā, es izlemju vairs neklusēt. Un, ja kāds uzskata, ka tas ir šovs, tad jūs vienkārši nekad neesat dzīvojuši zem tāda spiediena," viņa sūdzējās.
Sofija apgalvoja, ka šo lietu tā vienkārši neatstās. Viņa bija apņēmusies panākt savu vajātāju sodīšanu, stingri ievērojot likumu, un sadarbojās ar juristiem - vāca pierādījumus un gatavoja iesniegumus iestādēm, lai parādītu: viņu rīcība nepaliks bez nopietnām sekām.
"Es neaicinu nevienu uz kašķiem. Es aicinu iziet no anonimitātes. Atbildēt par saviem vārdiem. Bez feika, bez botiem. Es neesmu vāja. Es neesmu histēriska. Es vienkārši pāreju atklātā aizsardzībā. Un, ja kādam šajā pasaulē ir jābūt stipram, tad tā ir piecu bērnu māte, uz kuras ģimeni katru dienu gāžas netīrumi. Tas nav par reakciju. Tas ir par taisnīgumu. Lūdzu, ja ir juristi, kas ir gatavi ar mani strādāt - sazinieties ar mani. Un arī, ja jums ir kāda informācija vai saprotat, kā varat palīdzēt. Šis ieraksts ir tikai sākums. Sagatavojieties izturībai..." uzsvēra daudzbērnu māte.