Kulbergs uzdod iekšlietu ministram sākt migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA) sākt visaptverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāko plānoto rīcību, pavēstīja Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa.
Viņa informē, ka pamatnostādņu izstrādē Iekšlietu ministrija sadarbosies ar Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju.
Krastiņa atgādina, ka deklarācijā par Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību par vienu no prioritātēm ir noteikta jaunu ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas ārzemniekiem ierobežošana.
Kulbergs atzīmē, ka līdz šim Latvijā diemžēl nav tikusi izstrādāta imigrācijas politika. "Definējot valsts vajadzības un prioritātes, būs iespējams pieņemt konkrēti Latvijas ekonomikai izdevīgus un pragmatiskus lēmumus. Mums nav jānodarbojas ar populismu, bet jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi, ņemot vērā valsts vajadzības," sacīja premjers.
Ņemot vērā migrācijas politikas pamatnostādnes un kompetento iestāžu kapacitāti, paredzēts noteikt pieļaujamo trešo valstu pilsoņu skaitu Latvijā.
Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamies studentu skaits, kuru drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes.
Viņš pauž, ka ir jāsaprot, ka imigrācijas kontekstā ir četras dažādas tēmas, kur katrai var būt savs risinājums - darbaspēka piesaiste, studenti, biznesa imigrācija, bijušie PSRS pilsoņi, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi ar terminētām un patstāvīgām uzturēšanās atļaujām. "Tāpēc sagaidu no atbildīgajām ministrijām konstruktīvu komandas darbu, lai visaptveroši tās risinātu," uzsver Kulbergs.
Plānots pastiprināt kontroli attiecībā uz izsniegtajām uzturēšanās atļaujām un uzturēšanās nosacījumu izpildi, kā arī paredzēti aizliegumi negodprātīgiem uzaicinātājiem uzaicināt ārzemniekus uz Latviju.
Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saeimas laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšanu norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja.
Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs.
Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.