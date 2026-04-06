Nedēļas jaunumi "Tet+" - emocionāls piedzīvojums, grandioza tūre un īsta ziepju opera
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties romantisku drāmu "Liels, drosmīgs, skaists ceļojums", raidījuma "Grandiozā tūre" jau sesto sezonu un seriālu "Samta dinastija".
Svešnieku aizraujošais piedzīvojums
Dažas durvis ved tevi uz tavu pagātni. Dažas durvis ved uz tavu nākotni. Un dažas durvis izmaina visu.
Sāra un Deivids ir vientuļi svešnieki, kuri iepazīstas kopīga drauga kāzās un drīz, pateicoties pārsteidzošam likteņa pavērsienam, attopas lielā, drosmīgā, skaistā ceļojumā – jautrā, fantastiskā, aizraujošā piedzīvojumā, kurā abi kopā var izdzīvot svarīgus mirkļus no savas pagātnes, kas atklāj to, kā viņi nonāca līdz tam, kur atrodas tagad… Un varbūt iegūs iespēju izmainīt savu nākotni. Aiz vizuālās poētikas un maģiskā reālisma slēpjas ļoti cilvēcīgs stāsts par to, kā mēs samierināmies ar savu pagātni, lai būtu gatavi mīlēt tagadnē.
Aktieris Kolins Farels uzsver, ka filma nav par dvēseles radinieku meklējumiem klasiskā nozīmē: “Tā ir par diviem svešiniekiem, kuri mācās no savas pagātnes, lai spētu iemīlēt viens otru. Tas ir stāsts par sāpīgiem notikumiem, bet izstāstīts caur cerīgu prizmu.” Savukārt viņa filmas partnere Margo Robija piebilst, kas viņu piesaistījis scenārijā: “Tas ir stāsts, kas ļauj paskatīties uz savām kļūdām bez nosodījuma. Tā ir filma par to, kā mēs augam, kad atļaujamies būt ievainojami.” Liels, drosmīgs, skaists ceļojums ir gan vizuāli izsmalcināta, gan emocionāli atbruņojoša. Tā ir filma, kas nebaidās būt sentimentāla, bet dara to ar inteliģenci un pašironiju. Un, kā saka Kolins Farels: “Tā ir skaista iespēja atgūt ticību mīlestībai.”
Par auto katrai gaumei
"Grandiozā tūre" ("The Grand Tour") apvieno senos draugus – sekojiet līdzi Džeremijam Klārksonam, Ričardam Hamondam un Džeimsam Mejam globālā piedzīvojumā, kurā viņi dodas ar dažādiem automobiļiem.
The Grand Tour tika radīta pēc popularitāti ieguvušo Klārksona, Hamonda un Meja aiziešanas no BBC raidījuma "Top Gear" un veidota līdzīgā formātā – izzinoši, ar humoru, iesaistot slavenības. Raidījumu jau skatās gandrīz 200 valstīs un teritorijās visā pasaulē, atzinīgus vārdus velta ne tikai skatītāji, bet arī kritiķi. Un klāt jau šova sestā sezona, ko var skatīties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.
Aizliegtā mīlestība
Talantīga dizainere nonāk "Velvet" modes namā Ņujorkā un iemīlas uzņēmuma mantiniekā. Viņu aizliegtā mīlestība tiek apdraudēta ar intrigām un uzspiestu laulību.
Anas un Alberto stāsts ir pilns ar šķēršļiem: ģimenes spiediens, sabiedrības gaidas, nodevības un nebeidzami pārpratumi. Alberto tēvs Benhamins Markess cenšas šo mīlestību iznīcināt, uzskatot, ka impērijas nākotne ir svarīgāka par dēla laimi. Šī spriedze kulminē dramatiskos notikumos, kas satricina visu Velvet struktūru.