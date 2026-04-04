Nedēļas jaunumi "Tet+" - biogrāfiska komēdijdrāma, animācijas filma visai ģimenei un seriāls spriedzes faniem
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties komēdijdrāmu "Blue Moon", animācijas filmu "Burvju dārza stāsti" un seriālu "Čepelveita".
Māksla un dzīve
Biogrāfiska komēdijdrāma "Blue Moon" ir kritiķu slavēts darbs, šogad ticis pie "Oskara" un "Zelta globusa" nominācijām.
Lorencs Hārts ir epitetu salūta lielmeistars – allaž dzirksteļojošs kompanjons un dziesmu autors –, kurš nervozi gaida bāriņā ilggadējā radošā partnera Ričarda Rodžersa lugas Oklahoma! pirmizrādē. Nav nekā stulbāka par izsaukuma zīmi nosaukumā, viņš lādējas. 1943. gada 31. marta vakarā bārā viņš remdē savas privātās dzīves brūces, uzrūc karam, sola vairs nekad nedzert – protams, līdz nākamajai reizei – un satiek plejādi Brodvejas un Holivudas radošo prātu, kuri definēs pēckara dzīvi. Ja nu laiks ir pagājis viņam garām un viņš vienkārši to ir nosēdējis, pie letes smīdinot viesus?
Pasaku pasaulē
"Burvju dārza stāsti" ir animācijas filma visai ģimenei.
Tomiku, Zuzannu un Dereku allaž aizrāvuši vecmāmiņas stāsti, bet nu no tiem ir palikušas vienīgi atmiņas. Lai iepriecinātu brāļus un vectēvu, Zuzanna liek lietā vecmāmiņas maģisko stāstu cepuri un vareno iztēles spēku. Viņas uzburtajā pasaku pasaulē dzirkstī dēkas, humors un iztēles krāsas, bet ceļā sastopams pelēks kaķis, ne pārāk biedelīga radība, lidojošs cilvēks un citi brīnumi.
Drūmais nemiers
Seriāls "Čepelveita" ir gotiska šausmu drāma, kas skatītāju ievelk 1850. gadu Jaunanglijas drūmajā atmosfērā, kur katrs čuksts aiz sienas, katrs neizskaidrojams troksnis un katrs aizdomīgs skatiens slēpj dziļāku, senāku ļaunumu.
Seriāls balstīts uz Stīvena Kinga stāstu "Jerusalem’s Lot", un tas jau no pirmajām minūtēm liek justies tā, it kā skatītājs būtu ieslodzīts kopā ar varoņiem – starp mantojumu, kas smacē, un noslēpumiem, kas neļauj gulēt. 1850. gads. Kapteinis Čārlzs Būns manto sava bagātā brālēna īpašumu un kopā ar ģimeni pārceļas uz Meinas pilsētu. Čārlzam sākot sevi izzināt, Būni sastopas ar aizspriedumiem, naidīgumu, mistisku slimību un slepkavību.
Seriāls izceļas ar lēnu, metodisku spriedzes veidošanu. Tas necenšas šokēt ar lētiem jump scare, bet gan rada nemitīgu, gandrīz fiziski sajūtamu nemieru. Katrs kadrs ir piesātināts ar drūmu skaistumu – miglas pārklāti meži, sveču izgaismotas istabas, tumši koka paneļi, kas slēpj vairāk nekā atklāj. Šī vizuālā valoda piešķir seriālam klasisku gotikas noskaņu. Sižets pamazām atklāj arvien tumšākus pavedienus – senas sektas, aizliegtas grāmatas, apsēstību, kas pāriet no paaudzes paaudzē, un ļaunumu, kas nav tikai metafora. Seriāls uzdod jautājumu: vai cilvēks var pārraut likteņa ķēdi, ja tā ir kalta asinīs?