VIDEO: pašmāju slavenības Maiami lidostā aiztur un vairākas stundas pratina
Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" mūziķi Antra Stafecka un Ralfs Eilands, aktrise Marija Linarte un radio personība Artis Volfs mēroja ceļu pāri okeānam, lai iekarotu Ameriku. Tomēr sapņu ceļojums sākās ar aukstu dušu jau tūlīt pēc piezemēšanās Maiami, kur standarta dokumentu pārbaude pārtapa stundām ilgā un saspringtā iztaujāšanā.
Pēc nogurdinoša 12 stundu lidojuma nekas neliecināja par gaidāmajām nepatikšanām, taču ASV robežsardzi šoreiz veiksmīgi izgāja vienīgi producents Dāvis Valdnieks. Pārējā filmēšanas grupa un raidījuma zvaigznes burtiski pazuda kontroles gaiteņos. "Ne kolēģi, ne dalībnieki uz telefoniem neatbild. Viņus paņēma uz kaut kādu pasu pārbaudi. Jāturpina gaidīt. Pagājis jau kāds laiks. Iedomājaties, te vairs nav neviena bagāžas gribētāja," rādot visapkārt tukšas telpas, stāsta Dāvis.
Izrādās, pie vainas bija kāds pagātnes notikums, kad producentu kompānija strādāja pie cita televīzijas projekta Amerikā, un toreizējā lidojumu rezervāciju sistēma viņus sasaistīja ar kādu personu, kuras vārds tagad parādās tiesībsargājošo iestāžu melnajos sarakstos. "Viņš šobrīd ir izsludināts starptautiskā meklēšanā, un tieši šā iemesla dēļ gan es, gan visa mūsu grupa tika aizturēti uz robežas un pamatīgi pratināti. Mums atņēma telefonus un katru ieveda savā kabīnē. Mums katram bija savs izmeklētājs, un tika uzdoti desmitiem dažādu jautājumu. Dāvim paveicās – viņš neziņā mūs gaidīja apmēram divas stundas. Tagad jau varu pateikt, ka viss ir kārtībā. Mūs visus palaida. Pirmais tika vaļā Ralfs un abi mūsu operatori."
Lai gan pēc ilgstošas izolācijas un iztaujāšanas komanda beidzot atkal apvienojās, lai sāktu baudīt ASV gaisotni, liktenis bija sagatavojis vēl vienu pārbaudījumu. Tikko tikuši brīvībā, vairāki ceļotāji konstatēja, ka viņu personīgās mantas pie bagāžas saņemšanas joslas tā arī nav parādījušās…