“Oskari” pārceļas prom no Holivudas
Pēc vairāk nekā divām desmitgadēm viena no pasaules prestižākajām kino ceremonijām gatavojas ievērojamām pārmaiņām. “Oskari” drīzumā pametīs savu līdzšinējo mājvietu, iezīmējot jaunas ēras sākumu Holivudas spožākajai naktij.
2029. gadā “Oskaru” ceremonija pārcelsies no Dolby teātra pašā Holivudas sirdī uz Peacock teātri, kas atrodas plašajā L.A. Live izklaides un tūrisma kompleksā Losandželosas centrā.
Akadēmija norādīja, ka Peacock teātris, kur kopš 2008. gada notiek arī “Primetime Emmy Awards”, jaunā līguma ietvaros ar sporta un izklaides milzi AEG, kam pieder L.A. Live, piedzīvos “visaptverošus uzlabojumus”. Kā teikts paziņojumā, leģendārais “Oskaru” sarkanais paklājs turpmāk atradīsies L.A. Live laukumā, kur pašlaik starp ēdināšanas vietām ir arī sporta bāru ķēdes restorāns “Yard House”.
Norises vietas maiņa sakritīs arī ar “Oskaru” jauno straumēšanas mājvietu — “YouTube”, sākot ar 2029. gadu.
Kopš 2002. gada “Oskari” tiek rīkoti Dolby teātrī, agrāk zināmā kā Kodak teātris, Holivudas bulvārī. Tas atrodas blakus slavenajam TCL teātrim un pašā Holivudas slavas zāles tuvumā, turklāt no pareizā skatpunkta tur paveras arī skaidrs skats uz Holivudas zīmi.
Šis 3400 vietu teātris tika būvēts īpaši “Oskaru” televīzijas pārraidei, un tā dizainā iestrādātas nianses, kas atsauc atmiņā Holivudas zelta laikmetu. Slavenās kāpnes uz teātri ieskauj kolonnas ar iepriekšējo labākās filmas uzvarētāju nosaukumiem.
Lai gan teātra interjers ir grezns, īpaši veidots un iemieso visu Holivudas spožumu, pati ēka atrodas iepirkšanās kompleksā, kurā ir arī tādi veikali kā Sephora un Lids — visai ass kontrasts “Oskaru” melno kaklasaišu glamūram.
Daudzējādā ziņā pārcelšanās uz L.A. Live rada līdzīgu sajūtu, tikai veikalu vietā Peacock teātri ieskauj Lucky Strike boulinga zāle, vairāki mazāki teātri un, protams, Crypto.com Arena — LA Lakers mājvieta un arī “Grammy” balvu ceremonijas norises vieta.
Saskaņā ar paziņojumu līdz 2028. gadam, kad notiks 100. “Oskaru” ceremonija, balvas vēl tiks pārraidītas kanālā ABC un rīkotas Dolby teātrī, bet pēc tam notiks lielā pārcelšanās uz “YouTube” un Losandželosas centru.
