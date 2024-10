Aivis Ceriņš, Lauris Lizbovskis, Reinis Ošenieks - žurnālisti tēvzemes sardzē

Lauris Lizbovskis līdz šim nav dienējis armijā, jo, kad viņam pienāca iesaukuma vecums un tik tikko kā bija izveidojusies neatkarīgās Latvijas armija, viņš bija uzsācis studijas Latvijas Universitātē. “Lai arī saņēmu pavēsti, man kā studentam dienests gāja secen. Tomēr man ir neliela militārā pieredze, jo es taču esmu izpletņlēcējs! Vēl skolas gados ieguvu trešo sporta klasi izpletņlēkšanā, mācēju arī pats izpletni salikt,” stāsta Lauris, piebilstot, ka iestāšanās Zemessardzē viņam ir arī kā papildu motivācija vēl vairāk sevi uzturēt fiziskā formā. Lauris uzsver, ka nav to tiem, kas grasās X stundā stāvēt malā: “Kur tad tu aizmuksi, noslēpsies? Protams, visiem galvenais ir parūpēties par savu ģimeni, pasargāt to, taču to var paveikt, zinot, ko un kā darīt. Vai mani nebiedē tas, ka nu X stundā nāksies ķerties pie ieroča? Nē! Drīzāk biedē neziņa, ko darīt šādā situācijā. Tāpēc arī iestājos Zemessardzē. Es tagad apgūstu daudzas nepieciešamās lietas, un tieši tas dod drošības sajūtu, nevis bailes. Ar katru apmācību dienu man šī apziņa tikai palielinās.”