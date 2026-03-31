Nedēļas jaunumi "Tet+" - seriāls spriedzes faniem, psiholoģiska drāma un kritiķu atzīts trilleris
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties trilleri "Slepenais aģents", spriedzes seriāla "Nakts reiss" otro sezonu un drāmas seriālu "Playing Gracie Darling".
Neticami, bet patiesi
"Slepenais aģents" ir šogad četras "Oskara" nominācijas un divus "Zelta globusus" ieguvis trilleris, kura stāsts risinās septiņdesmitajos gados Brazīlijā.
Kad līķi tiek atstāti suņiem degvielas uzpildes stacijās un Resifi pilsētas ļaudis dodas karnevālā, akadēmiķis Marsels piedzīvo dzīves saspringtākās dienas. Ilgojoties mierinājuma pēc sievas nāves, viņam negaidīti uz pēdām min režīma oportūnisti: policija, haizivs nokosta kāja un valdības līmeņa konspirācijā iesaistītie. Pa vidu visam ir viņa dēlēns, kapibaras, hrestomātiskā namīpašniece ar Marlboro basa balsi un vardarbīgi, bet ne pārāk izveicīgi rokaspuiši. Tas ir neticamāk par visu, ko mēs zinām, tomēr zināmā mērā viss piedzīvotais ir patiess.
Teroristi un sazvērestības
Klāt seriāla "Nakts reiss" otrā sezona.
Šoreiz sižets vairs nav “iesprostots” lidmašīnas salonā, stāsts pārvietojas uz ASV vēstniecību Londonā, kur Hana Li nonāk pēc diplomātiskā kurjera slepkavības. No pirmā brīža kļūst skaidrs, ka šis nav parasts noziegums: vēstniecība ir pilna ar cilvēkiem, kuriem ir ko slēpt, un katrs solis atklāj arvien sarežģītāku spēli. Hana sadarbojas ar jauno partneri, vēstniecības drošības vadītāju Kleju Brodiju, un abi drīz saprot, ka slepkavība ir tikai aisberga virsotne. Vēstniecībā tiek atrasts spridzeklis, un spriedze pieaug līdz ar aizdomām, ka terorisma draudi nav tādi, kā sākotnēji šķita. Paralēli MI5 ģenerāldirektore Madelīna Delaneja nonāk savā bīstamā situācijā uz lidmašīnas.
Sezona rit divās paralēlās līnijās: vienā Hana un Brodijs cenšas atmaskot slepkavu un atklāt sazvērestības patieso mērogu, otrā Delaneja cīnās par izdzīvošanu gaisā. Šīs līnijas pamazām savijas, atklājot, ka aiz visa stāv nevis ārējs ienaidnieks, bet daudz personiskāks un sarežģītāks spēks.
Kur pazuda meitenes?
"Playing Gracie Darling" ir psiholoģisks Austrālijas drāmas trilleris, kas stāsta par sievieti, kura pēc 27 gadiem ir spiesta atgriezties savās bērnības traumās.
Kad Džoni Greja bija četrpadsmit gadus veca, viņas labākā draudzene Greisija Dārlina pazuda – pēc neveiksmīga notikuma, kas sagrāva visu draugu grupu un atstāja Džoni ar dziļu vainas sajūtu, kuru viņa nekad nav spējusi līdz galam izdzīvot. Tagad, būdama bērnu psiholoģe, viņa ir iemācījusies dzīvot ar šo ēnu, līdz brīdim, kad saņem satraucošu zvanu: vēl viena Dārlinu ģimenes meitene ir pazudusi. Džoni ir spiesta atgriezties dzimtajā pilsētā. Vecie draugi, ģimenes noslēpumi un neizrunātās traumas atgriežas brīdī, kad viņa sāk izmeklēt jaunās meitenes pazušanu. Mežs, kurā reiz pazuda Greisija, joprojām ir pilns ar klusām norādēm un neizskaidrojamu klātbūtni, kas liek domāt, ka toreizējais notikums nebija tikai bērnu rotaļa. Jo dziļāk Džoni rok, jo vairāk viņa saprot, ka viņas pašas atmiņas nemaz nav uzticamas…