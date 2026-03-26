Pēc gadiem ilgas kopā būšanas “Grejas anatomija” atvadās no diviem iemīļotiem varoņiem
Daudzu iemīļotais medicīnas seriāls “Grejas anatomija” piedzīvos būtiskas pārmaiņas – divi ilggadēji aktieri šīs sezonas beigās pametīs daudzsezonu drāmu.
Seriālu 22. sezonas noslēgumā pametīs Kima Reivere (Tedija Altmane) un Kevins Makids (Ouens Hants). Abu aiziešana reizē savā ziņā ir zīmīga, jo abi lielāko daļu laika seriālā bijuši cieši saistīti — viņu varoņi piedzīvojuši ceļu no draugiem līdz likteņa savestiem mīlētājiem, tad kļuvuši par precētu pāri ar bērniem un visbeidzot — par šķirtiem vecākiem, kuri kopīgi audzina bērnus.
Avoti norāda, ka Makids un Reivere par aiziešanu no “Grejas anatomijas” tika informēti jau pirms vairāk nekā mēneša. Viņu pēdējā sērija būs 22. sezonas noslēguma epizode, kuras filmēšana noslēdzās šonedēļ un kuru kanālā ABC plānots demonstrēt 7. maijā.
Medicīnas drāma pagaidām vēl nav oficiāli atjaunota nākamajai sezonai, taču tiek gandrīz pilnībā gaidīts, ka tas notiks. Seriāla turpināšanu, visticamāk, pavadīs budžeta samazinājums, un ir iespējams, ka nākamā sezona būs nedaudz īsāka par 18 sērijām, kā tas bijis pēdējās divās sezonās.
Lai gan divu ilggadēju aktieru aiziešana no pieredzējuša ansambļa drāmas seriāla mazina budžeta spiedienu, tiek uzskatīts, ka Reiveres un Makida aiziešana ir radošs lēmums. Seriāla “Grejas anatomija” radītāja un izpildproducente Šonda Raimsa norādīja, ka tiem skatītājiem, kuri ieguldījuši emocijas Ouena un Tedijas attiecībās, būs skaists noslēgums.
“Gadu gaitā mums ir bijusi privilēģija vērot, kā attīstās un kļūst dziļāks Ouena un Tedijas mīlas stāsts — divu varoņu stāsts, kuri vienmēr it kā atrod ceļu viens pie otra,” viņa sacīja. “Ir gan rūgti saldi, gan priecīgi dot šim pārim laimīgās beigas, ko viņu stāsts ir pelnījis.”
Papildus oriģinālā sastāva aktieriem Čandrai Vilsonei, Džeimsam Pikensam junioram un Elenai Pompeo, Makids bija visilgāk seriālā pastāvīgi redzamais aktieris. Viņš pievienojās seriālam 5. sezonas sākumā, un šī viņam ir jau 18. sezona.
“Grejas anatomija ir bijusi milzīga manas dzīves daļa — gan radoši, gan personīgi, un esmu dziļi pateicīgs par visu, ko šis seriāls man gadu gaitā ir devis,” sacīja Makids.
Reivere pirmoreiz parādījās “Grejas anatomijā” kā tēls 6. sezonā un tajā pašā sezonā ātri vien kļuva par pastāvīgu aktrisi. Pēc trim gadiem viņa seriālu pameta, bet 14. sezonā atgriezās kā atkārtots tēls, bet nākamajā sezonā atkal ieguva pastāvīgas aktrises statusu. Kopumā viņa “Grejas anatomijā” pavadījusi 12 sezonas.
“Doktores Tedijas Altmanes atveidošana vienmēr ieņems īpašu vietu manā sirdī,” sacīja Reivere.
Seriāla izpildproducente un šovrannere Mega Marinisa norādīja, ka Reivere un Makids nākotnē varētu atgriezties — ko Reivere jau reiz ir izdarījusi pēc iepriekšējās aiziešanas no seriāla. “Lai arī viņu stāsts tuvojas noslēgumam, tas nekad nav īsts atvadu brīdis,” sacīja Marinisa. “Mēs esam bezgalīgi pateicīgi par gadiem, māksliniecisko ieguldījumu un atmiņām, ko viņi devuši šim seriālam, un ar prieku sekosim līdzi tam, ko viņi darīs tālāk.”
Tedija un Ouens sākotnēji bija tuvi draugi laikā, kad abi dienēja armijā. Pēc vairākiem gadiem Sietlas Greisas slimnīcā (tagad — Grejas Slounas slimnīca) Ouens ieteica Tediju, sirds un krūšu kurvja ķirurģi, kā mentori Kristinai Jangai. Tas aizsāka pirmo no vairākiem mīlas trijstūriem, kuros Tedija un Ouens gadu gaitā nonāca, kamēr Ouens apprecēja Kristinu.
Abu ceļi atkal šķīrās pēc tam, kad 8. sezonas finālā Ouens dramatiskā veidā atlaida Tediju no Sietlas Greisas slimnīcas, lai viņa varētu pieņemt savu sapņu darbu.
Neilgi pēc Tedijas atgriešanās 14. sezonā viņa palika stāvoklī no Ouena laikā, kad viņš šķīrās no savas otrās sievas Amēlijas Šeperdes. Abi atkal nonāca mīlas trijstūrī, šoreiz ar Tomu Korasiku. Galu galā viņi apprecējās, devās bēgļu gaitās pēc tam, kad Ouenu pieķēra palīdzam nedziedināmi slimiem veterāniem izbeigt dzīvi, vēlāk atgriezās, bet ar laiku atsvešinājās un sāka satikties ar citiem cilvēkiem.
Tedija pielika punktu attiecībām 22. sezonas finālā, savukārt šīs sezonas sākumā abi oficiāli izšķīrās.
Lai gan aktieru aiziešana no “Grejas anatomijas” nav nekas neparasts, vairāku ilggadēju zvaigžņu aiziešana vienlaikus notiek reti. Iepriekš tā noticis, piemēram, ar Kaileri Lī un Ēriku Deinu, kuri aizgāja kopā, tāpat arī Džesiku Kepšovu un Sāru Drū.