Princeses Diānas 90. gadu džinsu stila triks, ko joprojām atkārto Keita un Megana
Princeses Diānas stila ikonas statuss nekur nav zudis. Viņas izsmalcinātās, bet vienlaikus modernās modes izvēles vienmēr izturējušas laika pārbaudi — no riteņbraucēju šortiem līdz slavenajai “atriebības kleitai”. Taču bija viena modes joma, kurā prinča Viljama un prinča Harija māte izcēlās īpaši spilgti, un tā bija prasme ģērbties ikdienišķi, īpaši izvēloties džinsu apģērbu.
Bijušā karaļa Čārlza sieva nekad netika redzēta nekoptā izskatā, pat tad, kad fotogrāfi viņu iemūžināja ikdienas gaitās, taču viņas brīvā laika “uniforma” — džinsi, vienkāršs klasisks balts krekls un josta — savā ziņā bija revolucionāra.
Diāna bieži izvēlējās šo trijotni, meistarīgi sabāžot kreklu džinsu jostasvietā un tēlu papildinot ar elegantu jostu. To varētu saukt par ideālo pamatu — vienkāršu, elegantu, laikmetīgu un vienmēr koptu neatkarīgi no situācijas.
Lai gan tas var šķist pavisam vienkārši, šim tēlam ir daudz priekšrocību. Balts krekls vienmēr izgaismo seju un piešķir svaigu, jauneklīgu izskatu, savukārt josta sadala kopējo tēlu un neļauj tam izskatīties pārāk vienveidīgam. Tieši tāpēc arī vairāk nekā trīsdesmit gadus vēlāk šis salikums joprojām tiek novērtēts un iemīļots.
Princese Keita varbūt vislabāk pazīstama ar savu ilggadējo mīlestību pret piegulošiem džinsiem, taču arī viņa ne reizi vien izmantojusi Diānas džinsu stila formulu.
Īpaši jāizceļ 2011. gads, kad tolaik vēl Kembridžas hercogiene bija nesen apprecējusies ar nākamo karali, princi Viljamu, un abi devās vairākos ārvalstu vizīšu braucienos.
Arī prinča Harija sieva Megana Mārkla jau sen iecienījusi Diānas veiksmīgo džinsu formulu un to lieliski parādīja 2017. gadā. Tajā gadā “Invictus Games” laikā Meganas un Harija attiecības vēl tikai nesen bija kļuvušas publiskas, un viņa staroja vienkāršā, nedaudz brīvā baltā kreklā un gaišos džinsos. Lai gan josta šoreiz nebija izvēlēta, kopējais tēls skaidri atsaucās uz 90. gadu Diānas stilu.
Divus gadus vēlāk, 2019. gadā, bijusī aktrise Londonā prezentēja savu kapsulas kolekciju labdarības organizācijai “Smart Works” ar nosaukumu “The Smart Set”. Megana izcēla britu ielas modi un ne tikai, sadarbojoties ar vadošajiem modes zīmoliem un dizaineriem — John Lewis & Partners, Marks & Spencer, Jigsaw un Misha Nonoo —, izvēloties baltu kreklu, melnas klasiskas Jigsaw bikses un, protams, arī svarīgo jostu.
Jāatzīmē gan, ka, lai gan šī kombinācija nav nekas neparasts arī mūsdienās, Diāna to prata padarīt īpaši elegantu un viegli atpazīstamu.