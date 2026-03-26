Kiviču pāris pamatīgi sakašķējas ar meitas krustmāti Kerkiru Graudiņu: "Man nav pieņemams viņu dzīvesveids!"
Publiskajā telpā izcēlies konflikts starp muzikanta Andra Kiviča sievu Lieni Kiviču un bijušo šova "Ģimene burkā" dalībnieci Kerkiru Graudiņu. Sociālajos tīklos Liene Kiviča pārmet Kerkirai atteikšanos no krustmātes pienākumiem un apgalvo, ka viņas rīcība sāpinājusi Lienes piecgadīgo meitu Miu. Ko par to saka Kerkira?
Liene Kiviča emocionālā ierakstā asi vērsusies pret meitas bijušo krustmāti: “Kā es saprotu, šobrīd ir kaut kāds karmas gads. Mūsu meitiņai Miai vairs nav krustmāmiņas. Kerkira (Līga) teica, ka Mia viņai vairs neinteresē, apd***īšot ne tikai mūs, bet bērnu. Pat viņas vīrs ir šokā, ar kuru mēs tikko runājām. Kerkira ir uzmetusi bērnu, mūsējo, par kuru lūdzās, lai tiktu filmēta televīzijā. Mūsu meitiņai vairāk nav krustmātes. Kerkirai, kas nekad nav bijusi ārzemēs un redzējusi miljonu, ir "Miljona projekts". Cilvēkiem, kas tirgo laulības gredzenus, jo nav naudas, un pazemo bērnus. Konkrēti – mūsējos. Cilvēkiem, kas pi*elē ir no*isušies koridorā. Abi divi. "Miljons projekts",” emocionāli raksta Liene.
Lai noskaidrotu situāciju no otras puses, žurnāls "Kas Jauns" sazinājies ar Kerkiru, kura kategoriski noraida pret viņu izteiktos apgalvojumus. Viņa uzsver, ka no krustmātes lomas nav atteikusies: “Esmu bijusi krustmāte, esmu un būšu.” Vienlaikus Kerkira skaidro, ka krustvecāku loma nav juridiska saistība un galvenā atbildība par bērnu vienmēr ir vecākiem:. “Tas ir viņu bērns un viņu atbildība – kā viņi šo situāciju pasniedz bērnam.”
Šovu dalībniece arī norāda, ka nevar uzņemties pilnu atbildību par bērnu vai iejaukties citas ģimenes dzīvē, uzsverot, ka publiski izskanējušie apgalvojumi par bērna “pamešanu” ir nepatiesi un aizskar viņas godu un cieņu. Runājot par attiecībām ar Kiviču ģimeni, Graudiņa atklāj, ka pēdējos gados no tām ir distancējusies, taču tas neesot saistīts ar bērnu. “Iemesls nav bērns, bet gan vecāku dzīvesveids. Tas man nav pieņemams,” viņa skaidro, uzsverot, ka nevēlas uzturēties vidē, kur dominē alkohola lietošana un, viņasprāt, neadekvāta uzvedība. Kerkira atklāj, ka kontakts ar Kiviču ģimeni nav bijis biežs – viņi tikušies salīdzinoši reti, ar viņu meitu satikusies vien apmēram sešas reizes. Pēc Kerkiras teiktā, konflikts saasinājies pēc atteikuma apmeklēt publisku Andra Kiviča pasākumu. “Es šobrīd strādāju ar sevi, nelietoju alkoholu, un šāda veida pasākumi mani vairs neinteresē,” viņa komentē.
Graudiņa uzsver, ka konfliktu negrasās risināt publisku strīdu ceļā. “Es neiešu tajā līmenī, kur notiek publiska apmelošana un aizvainojumi. Es izvēlos saglabāt cieņu – gan pret sevi, gan citiem,” viņa saka, piebilstot, ka nepatiesas informācijas izplatīšana tiks risināta juridiskā ceļā. Šī situācija, pēc viņas teiktā, ir kļuvusi pietiekami nopietna, lai iesaistītu tiesībsargājošās iestādes. Kerkira apgalvo, ka viņa un viņas ģimene saņēmusi telefoniskus draudus, kas radījuši satraukumu arī bērniem. Viņa norāda, ka jau veikti konkrēti drošības pasākumi, tostarp iesniegts lūgums par netuvošanās ierobežojuma noteikšanu pie izglītības iestādēm, darba vietas un dzīvesvietas.
Tāpat Graudiņa asi noraida publiski izskanējušos apgalvojumus par savu ģimeni, tostarp par dzīvniekiem. “Informācija, ka kāds no dzīvniekiem nav pie mums, ir pilnīgi nepatiesa,” viņa norāda. Komentējot krustmātes lomu, Kerkira uzsver, ka tā nav saistīta ar materiāliem pienākumiem. “Krustmāte nav domāta dāvanām. Tā ir atbildība būt līdzās bērnam, ja ar vecākiem kaut kas notiek,” viņa skaidro, piebilstot, ka sākotnēji piekritusi šai lomai, jo vēlējusies būt atbalsts. Vienlaikus Kerkira pauž pārliecību, ka nākotnē attiecības ar krustmeitu var uzlaboties: “Es ticu, ka, kad Mia paaugsies, viņa pati mani atradīs un mums būs labs kontakts.” Konflikta eskalācija viņai nav bijis pārsteigums, jo jau iepriekš bijusi sajūta, ka situācija varētu attīstīties līdz publiskam strīdam. Kerkira norāda, ka tieši Kiviču dzīvesveids bijis viens no iemesliem, kāpēc viņa piedāvājusi kļūt par Mias krustmāti. Viņa atzīst, ka viņā ir vēlme “glābt”, tomēr vienlaikus apzinās, ka tas nav viņas pienākums. Graudiņa uzsver, ka turpmāk situācijas risināšana notiks juridiskā ceļā. Viņasprāt, attiecības ar Andri un Lieni ir noslēgušās – ņemot vērā izteiktos apvainojumus par viņas darbu un aizskarošo attieksmi, komunikācijas atjaunošana vairs nav iespējama.
Zināms, ka Lienes un Kerkiras draudzība ilga aptuveni septiņus gadus, savukārt Andri Kerkira pazinusi vēl ilgāk. Vienlaikus viņa pauž cerību, ka nākotnē tomēr varēs turpināt pildīt savu krustmātes lomu.
Tāpat, protams, ar savu versiju klajā nācis Andris Kivičs, soctīkklos izziņojot, ka Kerkira sarunā ar viņu pavēstījusi, ka atsakās no Kiviču meitas Mias krustmātes goda: "Līga, jeb kira man personīgi telefona sarunā, 18. martā ap pusdeviņiem vakarā uz jautājumu- tad Miai ir krustmāte vai nav (jo nav likusies zinis pusotru gadu), pilnīgi konkrēti atbildēja - NĒ! Es varu zvērēt pie saviem bērniem, ka atbilde bija - NĒ. Un tad stundu vēlāk ieliek postu, ka nekad nav atteikusies no savas krustmeitas. Tikko, pirms stundas, sarunā ar mani atteicies!"