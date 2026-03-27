Kristīnes Virsnītes meita jau pāraugusi mammu
Televīzijas personība un digitālā satura veidotāja Kristīne Virsnīte nesen kādu pasākumu apmeklēja kopā ar 17 gadu veco meitu. Amēlija mācās 11. klasē vidusskolā un ir jau pāraugusi mammu.
Amēlijai jau ir savs redzējums par nākotni. Lai gan viņa nevēlētos tieši iet mātes pēdās, jauniete ir aptuveni izplānojusi savu nākotnes profesiju. Tā būšot saistīta ar humanitārajām zinātnēm.
Arī Kristīnei bijis nozīmīgs pavērsiens dzīvē – 43 gadu vecumā viņa ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. Šis notikums esot īpašs ne tikai profesionāli, bet arī personīgi, jo, kā viņa atklāja sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", tas ir jauns sākums un sapņa piepildījums.
Ceļš līdz diplomam ilga trīsarpus gadus, kurus viņa raksturo kā grūtus, taču vērtīgus. Studijas prasījušas ieguldījumu un neatlaidību, jo paralēli mācībām viņai ir arī darbs un ģimene, kuri prasa savu laiku un atbildību. Kristīne atzīst, ka tas vairs nebija tik vienkārši kā 20 gados. Šo posmu viņa veiksmīgi noslēgusi, svinot kopā ar ģimeni.