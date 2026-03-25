Rīgā šovasar atkal dārdinās kulta grupa "The Prodigy"
Pēc 2024. gada ugunīgā koncerta uz "Wondersala" skatuves, "The Prodigy" šovasar atgriežas Rīgā - vēl skaļāki, vēl jaudīgāki un vēl enerģiskāki nekā jebkad agrāk. Šis koncerts būs "The Prodigy" vienīgā uzstāšanās Baltijā 2026. gadā.
Viena no visu laiku ikoniskākajām un ietekmīgākajām elektroniskās mūzikas grupām ir atgriezusies, un šovasar Rīga piedzīvos patiesu haosu, enerģiju un reiva spēku. 2026. gada 27. jūnijā "The Prodigy" pārņems "Wondersala" skatuvi ar vēl smagāku, skaļāku un eksplozīvāku dzīvo uzstāšanos.
Uz skatuves kāps Liams Hovlets un Maksims, piedāvājot "The Prodigy" savā vislabākajā izpildījumā: pilnā intensitātē, ar masīviem bītiem un neapturamu jaudu. "The Prodigy" ir kas vairāk nekā tikai koncerts. Ar miljoniem pārdotu ierakstu, globālu mūzikas topu hitiem un leģendāriem dzīvajiem koncertiem grupa ir palīdzējusi definēt reiva kultūru un festivālu enerģiju visā pasaulē. Viņu šovi ir neapstrādāti, mežonīgi un neaizmirstami – tie ir skaņas, uguns un adrenalīna sintēze, kas jāizbauda klātienē. Koncerts notiks uz "Wondersala" skatuves. Liams Hovlets saka: “Šis ir aicinājums visiem "The Prodigy" cilvēkiem – mēs atgriežamies pie jums vienīgajā veidā, kā protam: pilnā uzbrukuma režīmā, dubultā jaudā!”