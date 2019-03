Izmeklētāji: "The Prodigy" solists Kīts Flints pakāries

49 gadus vecais Flints 4.marta rītā tika atrasts miris savās mājās Eseksā. Kā pavēstīja Flinta grupas biedrs Līems Hovlets, Flints izdarījis pašnāvību. Kā izmeklēšanas sēdē pavēstīja tiesu medicīnas biroja pārstāve Linsija Šafe, bojāgājušā apskate veikta ceturtdien.

Provizoriskais nāves cēlonis ir pakāršanās, viņa sacīja, piebilstot, ka tiek gaidīts toksikoloģijas ziņojums un izmeklēšana joprojām ir atvērta. "Piedalījās policija, tika ievēroti visi protokoli un viņa nāve tika apstiprināta kā neaizdomīga," pavēstīja Šafe.

Britu avīzes rakstījušas, ka Flints pēdējā laikā saskāries ar privātām problēmām, šķiroties no savas sievas. Dažas dienas pirms nāves Flints izlicis pārdošanai savu fermu. Flints nesen bija atgriezies Lielbritānijā no koncerttūres Austrālijā, un maijā "The Prodigy" plānoja doties turnejā uz ASV.