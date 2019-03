Flinta nāves cēlonis pagaidām nav zināms.

Flints nesen bija atgriezies Lielbritānijā no koncerttūres Austrālijā, un maijā "The Prodigy" plānoja doties turnejā uz ASV.

Kīts Flints (1969 - 2019) (Foto: AFP/Scanpix)

Paskaidrot britu elektroniskās grupas "The Prodigy" fenomenu ir vienkārši neiespējami. To tālajā 1990. gadā dibināja Laiems Hovlets. Arī Kīts Flints bija viens no grupas dibinātājiem, bet sākotnēji vairāk darbojās kā dejotājs. Pēc tam, kad 1996. gadā iznāca kulta singls "Firestarter", kurā Flints pirmoreiz bija dzirdams kā vokālists, viņš kļuva par frontmenu un grupas seju.

Grupa izdevusi septiņus albumus un līdz pat šim brīdim ir viena no populārākajām pasaulē. Pēdējais albums "No Tourists" tika izdots 2018. gada 2. novembrī.

"The Prodigy" pasaules slavu ieguva jau pēc sava otrā albuma "Music For The Jilted Generation" (1994) izdošanas, kad elektroniskā mūzika vēl nebija tik populāra, bet pēc albuma "The Fat Of The Land" (1997) grupa nokļuva kulta statusā. Tas nav pārsteidzoši, jo trešais "The Prodigy" albums iekļuva Ginesa rekordu grāmatā kā visātrāk pārdotais britu albums, 2012. gadā pārdoto albumu skaits pārsniedza 10 miljonus. Tie fani, kuri "The Prodigy" iemīlējuši kopš tās pirmsākumiem jau sen ir kļuvuši par vecākiem, bet viņu atvases pašas ir kļuvušas par dedzīgiem grupas faniem.