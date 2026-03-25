Vai Dona attiecības ar modeli Madaru Mālmani galā? "Es dzīvoju viens…" atzīst mūziķis
Dziedātājs Dons licis noprast, ka galā ir viņa attiecības ar modeli Madaru Mālmani.
Ar Madaru Dons sabiedrībā kopā izgāja 2019. gada pavasarī – abi, rokās sadevušies, pozēja fotogrāfiem grupas "Prāta vētra" bundzinieka Kaspara Rogas režisētās dokumentālās filmas "Meklējot Mr. Kauliņu" pirmizrādē.
Madara Mālmane par modeli strādā kopš 14 gadu vecuma, kad viņu pamanīja arī starptautiskās modeļu aģentūras – latviete noslēdza līgumu ar pasaulē vislielāko un ievērojamāko modeļu aģentūru "IMG". Viņa fotografējusies stila lappusēm pasaules nozīmīgākajos modes un stila žurnālos, kā arī demonstrējusi gandrīz visu pasaules slavenāko zīmolu apģērbus un dārglietas. Savulaik Madarai bija attiecības ar fotogrāfu Renāru Kori, savukārt Dons reiz pat bijis precēts vīrs – viņš pēc septiņu gadu kopdzīves 2000. gadā apprecēja skatuves partneri un talantu šovu kolēģi Lily (īstajā vārdā Linda Kalniņa). Pāris devās dzīvot uz Londonu, no kurienes Dons atgriezās viens, un laulība tika šķirta 2013. gadā. Kopš tā laika mūziķis sabiedrībā pārsvarā izgāja viens un par savām attiecībām runāt izvairījās. Dažus gadus vēlāk šovbiznesa aizkulisēs sāka runāt par Dona un Madaras attiecībām, kas pēcāk arī apstiprinājās ar viņu publisko iziešanu kopā.
Nu žurnāla "Pastaiga" jaunākajā numurā Dons liek noprast, ka šīs attiecības ir galā. “Patlaban es dzīvoju viens pats,” saka dziedātājs, piebilstot: “Cilvēku attiecības ir kaut kas tik unikāls. Savstarpējā saiknē ar katru cilvēku tu kļūsti citāds, bet tajā pašā laikā esi un paliec tu. Vienkārši šis otrs tevī paver un atklāj citu šķautni. Starp diviem cilvēkiem notiek reakcija, kas ir unikāla. Tādas ir tās attiecību lietas.”