Stīvens Spīlbergs atklāj pārsteidzošu patiesību par Tomu Krūzu
Režisors Stīvens Spīlbergs atklājis patiesību par darbu ar Holivudas aktieri Tomu Krūzu.
Stīvens Spīlbergs atklājis, kā ir strādāt kopā ar Tomu Krūzu, turklāt režisors neslēpa nevienu no aktiera neparastajiem ieradumiem, kas viņu izceļ viņu citu vidū filmēšanas laukumā. Viesojoties SXSW festivāla galvenajā pasākumā Ostinā, Teksasā, 79 gadus vecais režisors atcerējās, kā bijis strādāt kopā ar Krūzu pie filmām “Īpašais ziņojums” (“Minority Report”, 2002) un "Pasauļu karš" (“War of the Worlds”, 2005).
Toms Krūzs un Stīvens Spīlbergs laiku lokos
Leģendārais režisors atklāja, ka Krūzs katru dienu ieradies filmēšanas laukumā pirms visiem pārējiem. Viņš uzstājis, ka jāizplāno visas paredzētās ainas kopā ar Spīlbergu, vēl pirms tiek ieslēgtas kameras.
"Toms Krūzs katru rītu ieradās reizē ar mani," atcerējās Spīlbergs. "Es vienmēr atnāku pirms pārējās komandas. Tāpēc reizēm esmu filmēšanas laukumā jau pulksten 6:30 no rīta. Filmu “Īpašais ziņojums” un “Pasauļu karš” laikā Toms uzstāja, ka ieradīsies tajā pašā laikā, kad es, lai mēs kopā izplānotu visu dienu… kas man bija ļoti noderīgi.”
Spīlbergs raksturoja šo procesu kā spēcīgu sadarbību veicinošu. Viņš arī slavēja Krūza rūpīgo gatavošanos un viņa nemitīgo vēlmi pilnveidot savu meistarību.
Krūzs, kas ir pazīstams ar savu kaskadieru triku izpildīšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos jaunās prasmēs, jau sen tiek uzskatīts par vienu no centīgākajiem Holivudas aktieriem. No pilotu apmācību programmu izstrādes kolēģiem filmā “Top Gun: Maveriks” līdz personīgai lidmašīnu vadīšanai “Neiespējamās misijas” ekranizējumos, Krūza reputācija par viņa darba ētiku ir kļuvusi leģendāra. Spīlberga komentāri tikai apstiprina to, ka aktieris katram projektam, kurā iesaistās, nododas ar sirdi un dvēseli, cenšoties izdarīt vislabāko, ko spēj.