Ana de Armasa un Toms Krūzs izšķīrušies, jo aktrisei attiecības kļuvušas pārāk intensīvas
Pēc deviņiem mēnešiem izirušas Holivudas zvaigznes Toma Krūza un Kubā dzimušās aktrises Anas de Armasas romantiskās attiecības. Atklāts, ka šķiršanās iniciatore bijusi Ana.
Aktrise izlēmusi atkāpties no attiecībām ar Tomu Krūzu, jo tās attīstījušās pārāk strauji. “Tomam un Anai šobrīd viss ir beidzies,” sacījis kāds avots. “Tas vairāk bija Anas lēmums, jo viss notika ļoti ātri, un viņa sāka justies nedaudz neomulīgi par attiecību tempu.”
Lai gan aktrise it kā “piebremzējusi” attiecības, avots uzsver, ka starp viņiem joprojām pastāv spēcīga pievilcība. “Viņai viņš joprojām ļoti patīk, un starp viņiem ir saikne,” stāsta avots. “Viņi redzēs, kā viss attīstīsies nākotnē.”
Abi vēloties palikt draugi, taču Ana jutusi nepieciešamību “nedaudz atkāpties”.
Krūzs un de Armasa esot satuvinājušies, gatavojoties pārdabiskajam trillerim “Deeper”, kura uzņemšana pašlaik ir apturēta. Viņu ķīmija jau pirms filmēšanas posmā esot bijusi “pilnīgi nenoliedzama”.
“Viņi katru dienu pavadīja kopā, gatavojoties intensīvajām zemūdens ainām,” skaidroja avots. “Sākumā tā bija profesionāla cieņa, bet tad tā pārauga kaut kas vairāk. Toms bija pilnībā apburts ar Anu.”
Tikmēr de Armasa koncentrējas darbam — tai skaitā pie jauna projekta — un cenšas sabalansēt karjeru ar personīgo dzīvi. “Personīgā līmenī viņai patika viņa sabiedrība – ar viņu bija jautri. Viens no iemesliem, kāpēc viņa viņu tik ļoti cienīja, bija tas, ka viņš vienmēr atbalstīja viņas ieceres,” piebilda avots.
Krūza un de Armasas romāns uzplauka pavasarī, kad abi tika manīti kopā filmēšanas laikā un vēlāk publiski slavēja viens otru par sadarbību.
Iepriekšējā intervijā de Armasa filmēšanos ar Krūzu nosauca par “ļoti jautru”, savukārt aktieris, kurš pazīstams ar savu fanātisko darba ētiku, atzinīgi izteicās par Anas talantu un enerģiju uz filmēšanas laukuma.