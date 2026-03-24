Skandāli, sagrauta reputācija un slavenību netīrā veļa: "Dāmas ar Drāmu" šķetinās sabiedrības ēnas puses
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" tiksies trīs sievietes ar stingru mugurkaulu un spēcīgu viedokli – aktrise un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, juriste Ieva Brante un publiciste, pilsoniskā aktīviste Linda Curika. Viņu mērķis ir skaidrs - bez aplinkiem runāt par to, par ko citi mēdz noklusēt.
Reputācija uz naža asmens
Šīs nedēļas raidījuma ievadā dāmas analizēs, cik dārgi var maksāt neapdomīgu lēmumu pieņemšana. Vai braukšana reibumā slavenībai ir piedodama "cilvēciska vājība", vai tomēr signāls par visatļautību? Šo tēmu papildinās arī globāla mēroga drāma – "Coldplay" skūpsta skandāls. Pēc tam, kad skandālā iesaistītā sieviete savu versiju izklāstījusi pašai Oprai Vinfrijai, dāmas mēģinās saprast, vai mūsdienās ar vienu interviju var glābt sabojātu reputāciju?
Starp dabas saucienu un nāves risku
Īpaši karsta diskusija gaidāma par brīvdzemdību trendu – izvēli laist pasaulē bērnu bez mediķu vai dūlu uzraudzības. Vai tā ir sievietes spēka apliecināšana, vai bezatbildīga spēle ar jaundzimušā dzīvību? Šo sarunu par sievietes ķermeni un drošību turpinās prātam neaptverams gadījums – stāsts par sašauto sievieti, kura veselu nedēļu bija spiesta sadzīvot ar lodi savā ķermenī.
Nauda, politika un netīrā veļa
Sarunu tēmu lokā neizpaliks arī finansiālais aspekts. Ar skaitļiem un faktiem dāmas skaidros, kāpēc algu plaisa starp dzimumiem joprojām ir realitāte un ko šajā sakarā plāno darīt Eiropas Parlaments. Vai obligātas kvotas un risinājumi tiešām nesīs taisnīgumu?
Tāpat raidījuma noslēgumā tiks diskutēts par robežām sociālajos tīklos. Diskusijas karstumā nonāks digitālā satura veidotājas Kalendy publiskie izteikumi par mūziķa Mika Dukura bērniem. Vai privātā dzīve un bērni ir kļuvuši par lētu mērķi publiskos strīdos? Dāmas vērtēs, kur sākas "atklātība" un kur beidzas elementāra cieņa pret otru.
