Dzīvesstils
Šodien 07:02
Šonedēļ populārākie vārdi - Anatolijs, Ligita un Ainārs
Sveicam Gitas, Noras, Anatolijus, Ligitas, Ainārus, Ingus, Mairus, Frīdas, Ijas un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Anatolijs (5142).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ainārs (3345), Ligita (2870), Gita (2429), Ingus (1776) un Nora (1764). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Malva (8), Mundra (8), Anatols (11), Lenora (13), Saivis (17), Frīdis (29), Vidvuds (42), Sentis (45) un Uva (46).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 823 Mairi, 304 Ijas, 207 Tijas, 201 Saiva, 171 Zigfrīds, 128 Frīdas un 109 Santi.