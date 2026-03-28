Baiba Sipeniece un Anda Zadovska ir draudzenes jau 50 gadu garumā
Mūzikas nama "Daile" saimniece Anda Zadovska un TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare abas ir dzimušas un augušas Jaunpilī. Un draudzenes var lepoties ar raibiem un jautrības pilniem notikumiem, ko kopā piedzīvojušas jau 50 gadu ilgajā draudzībā.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Andai Zadovskai dzimšanas diena ir 20. februārī, Baibai Sipeniecei-Gavarei - 21. februārī. “Bieži vien savas jubilejas kopā svinam, jo mēs taču esam no viena ciema. Mūsu tēti gāja kopā medībās. Pie Andas un viņas māsas Kristīnes bija ļoti labas ballītes, jo mamma ļāva visu ko darīt, turklāt viņas dzīvoja Jaunpils pilī. Ārprāts, Anda, vai tu atceries tās foršās ballītes?! Ar bērnības draudzenēm ir tāda forša lieta – tu vari nesatikties gadu vai divus, bet satiekoties sāc sarunu no tās vietas, kur beidzi iepriekšējo reizi,” saka Sipeniece-Gavare, kas gan diezgan agri pārcēlās uz Valmieru, kur mācījās Viestura vidusskolā, bet skolēnu brīvdienās vienmēr atgriezās Jaunpilī. Tad arī abas draudzenes iekārtojušās darbā fermā, kur Baiba bijusi piena meistare, bet Anda ar vēl vienu meiteni tapušas par slaucējām. “Man bija jāskaita, cik kannu piena viņas izslauc. Es atceros, kā mēs visas trīs četros no rīta, skaļi lamājoties, braucām uz fermu,” tā Baiba.
Jau vēlāk, kad abas sākušas patstāvīgu dzīvi galvaspilsētā, vienu brīdi dzīvojušas ļoti neparasta plānojuma pusotras istabas dzīvoklī Iļģuciemā. “Abas viena otru stutējām – vienai bija nauda, otrai ēdamais. Anda dzīvoja pusistabā, kurā atradās tikai gulta, bet es istabā, kurā bija trīs durvis, viens logs un nebija pat vietas, kur gultu ielikt, matracis stāvēja uz skapja. "Prāta vētra" pie mums nakšņoja, un, manuprāt, Mihelsons gulēja augšā uz skapja,” atmiņās dalās Baiba.