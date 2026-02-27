“Simpsoniem” jau 800. sērija! Seriāla veidotājs izstāsta, kā šis animācijas hits reiz varētu beigties
Kamēr iemīļotais animācijas seriāls “Simpsoni” tuvojas iespaidīgajam 800. sērijas slieksnim, šova veidotājs ir atklājis savus seriāla noslēguma plānus.
“Simpsoni” pirmoreiz nonāca televīzijas ekrānos 1989. gadā un kopš tā laika ir fanu iecienīts. Animācijas seriāls, kas seko Homēra, Bārta, Lisas, Mārdžas un Megijas dzīvei, tiek rādīts jau 37 sezonas.
“Simpsoni”, kas šobrīd ir 37. sezonā, iepriekš tika pagarināti līdz 40. sezonai, nodrošinot, ka seriāls turpināsies vismaz līdz 2028.–2029. gadam.
Runājot par “Simpsonu” nākotni, pašreizējais šova producents Mets Selmans izteicās par to, kā iemīļotais seriāls kādu dienu varētu noslēgties.
Jaunā intervijā The Wrap viņš sacīja: “Ja seriāls kādreiz beigtos, nebūtu nekādas fināla sērijas — tā vienkārši būtu parasta epizode, kurā ir ģimene. Varbūt te un tur kāda maza “Lieldienu ola”, bet nekādas “Man pietrūks šīs vietas”.”
Turpinot viņš teica: “Pirms kāda pusotra gada mēs uztaisījām sēriju, kas bija kā seriāla fināla parodija. Mēs vienā epizodē salikām visas iespējamās seriāla noslēguma idejas, tāpēc tas man bija veids, kā pateikt: “Mēs nekad netaisīsim seriāla finālu.””
Mets piebilda: “Seriālam nav paredzēts mainīties. Varoņi katru nedēļu sāk kā no jauna.”
Runājot par “Simpsonu” 800. sērijas svinību epizodi, šova vadītājs sacīja: “Mēs vienkārši gribam, lai katra atsevišķa epizode būtu kā savs mazais, lieliskais mini kino, kas spēj pastāvēt pati par sevi un ir atšķirīga no pārējām 799. Tas ir grūts izaicinājums, bet ļoti jautrs izaicinājums — šis oriģinalitātes meklējums; un būt patiesi cienīgiem radīt seriālu, kurā mēs principā varam darīt jebko, un cilvēkiem tas joprojām šķiet patīk.”
Šīs jaunākās ziņas seko pēc paziņojuma, ka “Simpsoni” atgriezīsies uz lielā ekrāna gandrīz divas desmitgades pēc pirmās filmas iznākšanas kinoteātros. Pilnīgi jauna filma plānota 2027. gada jūlijā.