Mārupes novada dejotāji “Platīns” triumfē Kandavas deju festivālā
Mārupes novada Babītes Kultūrizglītības centra filiāles “Vietvalži” mūsdienu deju grupa “Platīns” piedalījās "V Kandavas deju festivālā 2026", gūstot izcilus panākumus.
21. februārī Babītes Kultūrizglītības centra filiāles “Vietvalži” mūsdienu deju grupa “Platīns” no Mārupes novada startēja "V Kandavas deju festivālā 2026", vēsta Mārupes novada pašvaldība. Pasākums norisinājās sirsnīgā un iedvesmojošā gaisotnē, piedāvājot platformu jaunajiem dejotājiem demonstrēt savas prasmes un apmainīties pieredzē. Šogad pasākumā bija 276 dejotāji un 29 kolektīvi no daudzām Latvijas pilsētām un novadiem: Kandavas, Tukuma, Pūres, Talsiem, Rojas, Mārupes, Babītes, Rīgas, Jūrmalas, Robežniekiem, Kuldīgas. Šis plašais dalībnieku loks atspoguļoja gan žanru daudzveidību, gan reģionālo skolu tradīcijas un estētikas nianses. Konkurence – spēcīga, sagatavota augstā līmenī, tāpēc rezultāti īpaši nozīmīgi. Žūrija vērtēja gan tehnisko izpildījumu, gan māksliniecisko ideju, ansambļa vienotību un skatuvisko kultūru, līdz ar to katrs punkts bija izšķirošs.
Mārupes novada “Platīna” vecākā grupa (5.–9. klase) izcīnīja pirmo vietu ar laikmetīgās/eksperimentālās dejas priekšnesumu “Pirmsākums” (horeogrāfe Marta Ančereviča, pedagoģe Aija Meikšāne). Priekšnesumā tika meistarīgi savienotas mūsdienu dejas tehnikas ar telpiskām kompozīcijām un emocionāli piesātinātu stāstījumu, kas uzrunāja gan skatītājus, gan žūriju. Savukārt jaunākā grupa saņēma cildinājumu; līdz godalgotai vietai pietrūka vien daži punkti, apliecinot ļoti augstu sniegumu un potenciālu.
Kandavas deju festivāls ik gadu pulcē spēcīgus kolektīvus no visas Latvijas, tāpēc šī gada “Platīna” panākumi ir īpaši vērtīgs apliecinājums profesionālajai izaugsmei un radošajam sniegumam. Tie atspoguļo gan mērķtiecīgu treniņu procesu un pedagogu ieguldījumu, gan arī komandas saliedētību un spēju radīt laikmetīgu, skatītājam saistošu saturu. Šādi sasniegumi stiprina Mārupes novada kultūras dzīves atpazīstamību un iedvesmo jaunos dejotājus turpināt pilnveidoties, piedalīties konkursos un nest Latvijas mūsdienu dejas vārdu plašākā mērogā.