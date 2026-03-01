Breda Pita pirmā mīlestība Džuljeta Lūisa: kur viņa ir tagad un ko dara
Ilgi pirms viņa romāniem ar aktrisēm Andželīnu Džoliju, Dženiferu Anistoni un Gvinetu Paltrovu, Holivudas siržu lauzējs Breds Pits bija attiecībās ar tolaik uzlecošo zvaigzni Džuljetu Lūisu. Aktrise kļuva slavena 1990. gados, kad viņu iepazina pēc lomām neatkarīgajās un arthouse filmās, un 1992. gadā viņa pat tika nominēta “Oskaram”.
Džuljeta, kurai tagad ir 52 gadi, iepazinās ar aktieri, kuram tagad ir 62, kad viņai bija 17 un viņš bija par desmit gadiem vecāks — viņi filmējās viens otram līdzās filmās “Too Young To Die” un “Kalifornia”. Viņi satikās periodiski četrus gadus — no 1989. līdz 1993. gadam. Tas bija aptuveni laikā, kad viņa paša zvaigzne strauji uzlēca ar 1991. gada filmu “Thelma & Louise”, kam sekoja “A River Runs Through It” 1992. gadā.
Savukārt Džuljeta tikmēr veidoja savu vārdu kino. Viņa tika nominēta Kinoakadēmijas balvai par labāko otrā plāna aktrises lomu Mārtina Skorsēzes filmā “Cape Fear” (1991), kā arī 1993. gadā filmējās “What’s Eating Gilbert Grape” kopā ar Leonardo Dikaprio.
Ir skaidrs, ka Bredam — kurš tagad satiekas ar Inesi de Ramonu un ar bijušo sievu Andželīnu ir sešu bērnu tēvs — par viņu romānu ir labas atmiņas. “Tās bija vienas no labākajām attiecībām, kādas man jebkad bijušas,” viņš 1995. gadā sacīja žurnālam “Vanity Fair”. “Problēma ir tā, ka mēs izaugam ar vīziju, ka mīlestība uzvar visu, bet tā vienkārši nav, vai ne?”
Arī Džuljeta ir bijusi līdzīgi entuziasma pilna. “Toreiz es biju pusaudze,” viņa 2010. gadā sacīja “Daily Mail”. “Tas ir kā vesela mūžība atpakaļ. Es mācījos vidusskolā, un tās bija brīnišķīgas, mīļas attiecības ar jautru, gudru puisi. Tad tas beidzās, un viņš kļuva neticami slavens.”
2003. gadā Džuljeta nolēma ieturēt pauzi aktiermākslā, lai pievērstos mūzikai ar savu grupu “Juliette and the Licks”. Kopš 2010. gadu vidus viņa atgriezusies ekrānā dažādās TV lomās, tostarp seriālos “Welcome to Chippendales” un “Yellowjackets”.
Pēc Breda — kurš 1994. gadā krimināltrillera "Se7en" filmēšanas laikā iepazinās ar Gvinetu — aktrise satikās ar skeitbordistu Stīvu Berru, ar kuru bija precējusies četrus gadus, līdz viņi šķīrās 2003. gadā. Pēc tam viņa bija attiecībās ar grupas “Rage Against The Machine” bundzinieku Bredliju Vilku, ar kuru izšķīrās 2019. gadā.