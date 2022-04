Podkāsta "Pa kluso" veidotāja Laura Grēviņa: "Vienmēr būšu pateicīga grāmatai "Kalendārs mani sauc""

„Teikšu godīgi – ilgu laiku biju pārliecināta, ka man nav laika lasīšanai, taču šī gada pirmajā mēnesī izlasīju gandrīz tikpat daudz grāmatu, cik visā pagājušajā gadā kopā, un sapratu, cik absurdi esmu uztvērusi laiku. Par ievilkšanu atpakaļ grāmatu pasaulē man jāsaka paldies Andra Kalnozola romānam "Kalendārs mani sauc" – vienmēr būšu šai grāmatai par to pateicīga!

Kādreiz, redzot, kā citi dalās ar gada laikā 50 izlasītām grāmatām, tas likās kaut kas nereāls un nesasniedzams. taču tagad šķiet, ka šo mērķi izdosies sasniegt pašai.

Pārsvarā vienlaicīgi lasu divas vai trīs grāmatas. Viena vienmēr ir audio formātā, ko klausos, ejot pastaigās vai veicot mājas darbus. Ķeru mazos mirkļus, kurus var veltīt lasīšanai. Visvairāk baudu tos brīžus, kad brīvdienā varu pamosties pirms bērniem, fonā uzlikt klasisko mūziku un lasīt. Tā kā ikdienā daudz pārvietojos ar kājām, raiti „klausās” arī audio grāmatas. Audio formātā pārsvarā izvēlos pašu autoru ierunātās grāmatas – autobiogrāfijas. Tas ir patīkams bonuss – dzirdēt, kā autors stāsta par savu dzīvi. Nereti audio grāmatām ir arī papildu bonuss – piemēram, kāda dziesma autora izpildījumā u. tml.

Pārsvarā grāmatas izvēlos, balstoties uz sev uzticamu cilvēku rekomendācijām un atsauksmēm. Sekoju līdzi atsevišķiem Instagram grāmatu blogeriem un paklausos podkāstu "Piedzīvot lappuses", kur var smelties iedvesmu konkrētu grāmatu lasīšanai. Pētu atsauksmes lietotnēs Goodreads un Audible un, protams, mēdzu arī vienkārši doties uz grāmatnīcu.”

Foto: Publicitātes foto

Atzīšanās mīlestībā

Andris Kalnozols Kalendārs mani sauc. Šo grāmatu jau noteikti ieteikuši daudzi, taču nevaru to nepieminēt. Lieliska grāmata, kas atkal ļauj atklāt lasīšanas prieku, ja tas ir padzisis. Ieskats ļoti īpašā pasaulē. Atgādinājums, ka ne visi redz pasauli tādu kā tu pats. Es tiešām varētu atzīties mīlestībā šai grāmatai.

Foto: Publicitātes foto

Laba dāvana

Aigars Nords Vīns un Nords. Aigars Nords ir ne vien talantīgs uzņēmējs, bet arī stāstnieks. Šī grāmata ir lielisks, aizraujošs ieskats vīna pasaulē caur Aigara piedzīvoto. Iesaku kā labu dāvanu, kas ļauj uz vīnu palūkoties citādi – ne tikai kā uz alkoholisku šķidrumu ar mērķi apreibināties. Bez snobisma un ar izcilu humoru – par labu vīnu un baudīšanas kultūru.

Foto: Publicitātes foto

Atrast sevi

Raimonds Platacis Grāmata par nonullēšanos. Iesaku šo grāmatu, jo autora stāsts ar mani rezonēja dziļi personīgi. Grāmata par reklāmista Raimonda pieredzi – par izkāpšanu no „vāveres riteņa”, lai no jauna satiktos ar sevi un saprastu, ko darīt ar dzīvi, lai tā būtu jēgpilna. Reālistiska grāmata par sevis atrašanu bez mēģinājumiem tēlot kādu pašpasludinātu guru. Iesaku grāmatu sievietēm kā ieskatu vīrieša emocionālajā pasaulē.

Foto: Publicitātes foto

Autora balss

Will Smith Will. Vila Smita autobiogrāfija audio formātā ir labākā audio grāmata manā pieredzē. Aktieris pats stāsta, kam dzīvē izgājis cauri, sākot ar vardarbīgu tēvu bērnībā, turpinot ar dzīšanos pēc ārējiem panākumiem, greiziem priekšstatiem par partnerattiecībām un veiksmi, patiesas jēgas meklējumiem caur dažādu terapiju praksēm. Stāstus papildina Vila reps un klavierspēle, un sievas un meitas izpildīta mūzika.

Foto: Publicitātes foto

Lasīt kopā

Oliver Jeffers Here We Are: Notes for Living on Planet Earth. Es nevaru neieteikt kādu bērnu grāmatu, jo mums ir ļoti liela bērnu grāmatu kolekcija un lasīšana kopā ir mūsu kvalitatīvais kopā pavadīšanas laiks. Es varētu ieteikt visas Olivera Jeffera grāmatas, bet iepazīšanos ar autoru var sākt ar šo grāmatu, ko autors veltījis savam dēlam. Man ir ļoti tuvas vērtības, ko atspoguļo visi Olivera darbi, – cilvēkmīlestība, spēja pieņemt dažādo, izpratnes veicināšana pret citādo. Silti iesaku.

Foto: Publicitātes foto

