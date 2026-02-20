VIDEO: pašmāju slavenības Āfrikā iemēģina spēkus banānu nešanā uz galvas
Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" juriste Ieva Brante, mūziķe Asnate Rancāne, TV personība Aivis Ceriņš un pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks turpina iepazīt Ruandu. Šoreiz viņu izklaidējošais brauciens Āfrikā pārvērties par saspringtu cīņu par grupas budžetu, jo kopējā maciņa satura apmērs ir tieši atkarīgs no viņu galvas līdzsvara izjūtas un prasmes apieties ar banāniem.
Vietējās sievietes Āfrikas reģionos demonstrē apbrīnojamu meistarību, transportējot uz galvas gandrīz jebkuru nastu. Lai grozs būtu stabils, tiek izmantots īpašs paliktnis, kas palīdz nofiksēt smaguma centru. Šo prasmi nācās apgūt arī mūsu slavenībām, piedaloties īpašā stafetē kādā Ruandas ciematā. Noteikumi bija skarbi: jebkurš neveikls solis vai laika limita pārsniegšana budžetu samazinātu par 200 eiro. Vērojot gatavošanās procesu, Asnate Rancāne nespēja valdīt smieklus, retoriski vaicājot: "Pēc kā mēs izskatīsimies?"
Asnate Rancāne Āfrikā
Asnate Rancāne Āfrikā
Kad sākās reālais uzdevums, jautrību nomainīja koncentrēšanās. Sarežģītākais posms izrādījās banānu nodošana nākamajam komandas biedram, nezaudējot līdzsvaru. Redzot fizisko piepūli, Aivis Ceriņš asprātīgi piebilda: "Es tagad sāku saprast, kāpēc mums no rīta bija jāiesilda kakls!" Tieši Aivim tika uzticēts pēdējais posms, taču viņa piesardzīgais gājiens un lēnais temps lika kolēģiem pamatīgi sanervozēties. Par spīti spriedzei, Ceriņš distanci pabeidza nekļūdīgi, paspējot laikā. Pateicoties šim precīzajam sniegumam, grupai izdevās nosargāt savus naudas līdzekļus, kas ļaus turpināt Ruandas iepazīšanu bez papildu finansiāliem zaudējumiem.