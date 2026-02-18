"Jāņem kājas rokās!" - latviešu slavenības ceļojumu šovā Ruandā nonāk bīstamā situācijā
Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" ceļotāju četrotne - juriste Ieva Brante, dziedātāja Asnate Rancāne, TV personība Aivis Ceriņš un pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks - ieradušies gleznainajā Ruandā.
Brauciens viņus aizvedis līdz Akagera nacionālajam parkam, kur mierīga dabas vērošana negaidīti pārvērtās saspringtā izdzīvošanas mirklī. Lai gan safari sākums solīja tikai patīkamu iepazīšanos ar Āfrikas faunu, situācija strauji kļuva bīstama, pieprasot no grupas dalībniekiem tūlītēju reakciju un dzelzs nervus.
Akagera parkā, kas ir valsts lielākā aizsargājamā teritorija, Latvijas slavenības nonāca tiešā tuvumā īstai eksotikai – no graciozām žirafēm līdz rotaļīgiem pērtiķiem un zebrām. Tomēr idille izgaisa brīdī, kad ceļu aizšķērsoja masīvs degunradzis. Sākotnējo sajūsmu par iespēju iemūžināt unikālos kadrus telefonos nomainīja pamatīgas bailes, saprotot, ka varenais dzīvnieks tūristu klātbūtni uztver kā apdraudējumu. Satraukuma pilnajā brīdī izskanēja sauciens: "Eu, viņš nāk pie mums! Nē, nē, nē..."
Tā kā izkāpt no transportlīdzekļa savvaļas zvēru tuvumā ir kategoriski aizliegts, ceļotāji kļuva par ķīlniekiem savā auto. Ieva Brante, vēlāk daloties atmiņās par piedzīvoto adrenalīnu, aprakstīja konfrontāciju ar milzi: "Pēkšņi iznāk ārā viens un uz tevi hr, hr, hr [atdarina dusmīga degunradža skaņas]. Tu uz viņu skaties un viņš uz tevi, un tu saproti, ka tu esi viņa ceļā nevis viņš ir tavā ceļā! Tajā brīdī gids tev saka – mums ir kājas rokās jāņem."
Vietējais pavadonis skaidroja, ka degunradžu vājā redze tiek kompensēta ar izcilu ožu, tāpēc auto, iespējams, tika noturēts par konkurējošu tēviņu, kas jāaizdzen no teritorijas. Ņemot vērā, ka šie smagsvari spēj attīstīt pat 50 kilometru stundā lielu ātrumu, gida rīkojums doties prom bija nekavējošs. Pēc veiksmīgas bēgšanas no saniknotā dzīvnieka, grupa turpināja ceļu, lai drošākā distancē vērotu citus parka iemītniekus.
Asnate Rancāne Āfrikā
Asnate Rancāne Āfrikā