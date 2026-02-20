Daugavpils teātrī top sentimentāla komēdija Herberta Laukšteina režijā
14. martā Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde sentimentālai komēdijai "Reiz pilnmēness zilgajā gaismā" par ģimenes saitēm, mīlestību un satikšanos ar vientulību. Izrādi iestudē režisors Herberts Laukšteins.
Atgriešanās ģimenes ligzdā mēdz izvērsties par emocionāliem amerikāņu kalniņiem, it īpaši situācijās, kad šādas satikšanās notiek reti. Kad Skots un Eimija dodas apciemot savu tēvu, viņi paredz, ka viņš varētu būt nedaudz vientuļš. Taču viņi it nemaz negaida, ka tēvs būs atradis sev kompāniju, turklāt pavisam neparastu… Tēva kompanjones klātbūtne ģimenes mājā liek bērnu matiem sacelties stāvus un beidzot pavērst skatienu no savām uz citu vajadzībām.
Izrādes pamatā ir viena no jaunākajām dramaturga Pītera Kviltera lugām, un tas jau ir otrs šī autora lugas iestudējums Daugavpils teātrī - līdz šim skatītāji varēja iepazīties ar dramaturga rokrakstu izrādē “Sniega gūstā”. Stāstot par topošo komēdiju, režisors Herberts Laukšteins uzsver, ka par nopietnām lietām var runāt ar vieglumu: “Kā ir teicis Čaplins, mans ideāls komēdijā, – “katra diena, kurā neesi smējies, ir pazaudēta”. Viņš mācēja par nopietnām lietām runāt caur smiekliem un caur smaidu. Tāpat arī ļoti daudzi klasiķi, piemēram, Gogolis un Čehovs. Līdz ar to es domāju, ka komēdijas žanrs ir ļoti spēcīgs. Izvēloties materiālu, mani uzrunāja tajā skartās tēmas – vientulība vecumdienās un ģimenes kopā būšanas vērtība. Pastāv stereotips, ka bērni ir bezbēdīgu vecumdienu garants. Bet dzīves realitāte ir tāda, ka bērniem ir savas rūpes un bieži vien viņiem nemaz neatliek laika vecākiem. Kvilters par to visu raksta ļoti viegli un ar gaišumu. Tāpat šī luga parāda, ka īsti iemīlējies cilvēks ir ļoti smieklīgs cilvēks, jo viņš ir nedaudz neprātīgs.”
Galvenās lomas atveidotājs Marģers Eglinskis savu varoni Hariju raksturo kā sirsnīgu vīrieti gados, kurā, neskatoties uz sāpēm par neseno mīļotās sievas zaudējumu un tam sekojošo neaptveramo vientulības sajūtu, ir liela vēlme dzīvot un meklēt risinājumu, nekrītot panikā vai dziļā depresijā un sevis pārmērīgā žēlošanā. Tāpat viņš atzīmē: “Izrāde būs par ģimeni un par īstu, siltu mīlestību. Tā būs par to, ka mums nav neviena cita, kā paši tuvākie, un tā pa īstam mēs rūpam tikai viņiem.”
Izrādes radošo komandu veido scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu mākslinieks Gatis Timofejevs, horeogrāfe Irina Bogeruka, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Lomās: Marģers Eglinskis, Kristīne Veinšteina, Egils Viļumovs, Jevgeņijs Mihailovs un Zanda Mankopa. Pirmizrāde – 14. martā pulksten 18, nākamā izrāde – 17. aprīlī.