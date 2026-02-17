Par precētu sievu kļuvusi seriāla "Stranger Things" zvaigzne, Holivudas aktrises Umas Tūrmanes meita Maija Hauka
Holivudas zvaigznes Uma Tūrmane un Ītans Hauks izšķīrās 2005. gadā. Šajā laulībā pasaulē nāca meita Maija un dēls Levons. Slavenie vecāki nesen atkal bija kopā, kad viņu meita Maija teica jāvārdu savam izredzētajam.
Aktrise un dziedātāja Maija Hauka (27) šā gada Valentīndienā, 14. februārī, Ņujorkā apprecējās ar mūziķi Kristianu Lī Hatsonu. Šajā īpašajā brīdī viņai līdzās bija mamma Uma Tūrmane (55), tētis Ītans Hauks (55) un brālis Levons Roans Tūrmans-Hauks (24).
27 gadus vecā Maija un 35 gadus vecais Hatsons kāzas ieturēja klasiskā stilā. Līgava bija ģērbusies garā baltā kleitā un spalvām rotātā bolero jakā. Savukārt līgavainis izvēlējies tradicionālu smokingu. Līgavas māte Uma Tūrmane svinības apmeklēja gaiši zilā vakarkleitā un pieskaņotos apavos. Ītans Hauks meitas kāzām bija izvēlējies melnu uzvalku un melnu kreklu.
Ītans ir arī tēvs Klementīnei Džīnai un Indianai, kuras dzimušas viņa otrajā laulībā ar sievu Raienu Šouhjūzu Hauku. Savukārt Tūrmanei ir vēl viena meita — Luna — no attiecībām ar bijušo līgavaini Arpadu Busonu.
Kristians Lī Hatsons apstiprināja, ka Maija ir viņa līgava, intervijā raidījumam “SoCal Sound Session” jau pagājušā gada februārī. Divus mēnešus vēlāk Maija tika nofotografēta Manhetenā, runājot pa telefonu un demonstrējot gredzenu uz briljantu uz zeltneša.
Maijas un Kristiana 14. februāra kāzās piedalījās arī daudzi līgavas kolēģi no seriāla “Stranger Things”, tostarp Natālija Daiera, Čārlijs Hītons un Džo Kīrijs. Arī Finns Volfhards, Geitens Mataraco, Kalebs Maklāflins un Seidija Sinka bija ieradušies, lai suminātu jauno pāri viņu īpašajā dienā.
2016. un 2017. gadā Maija piedalījās modes zīmolu “AllSaints” un “Calvin Klein” reklāmas kampaņās, pirms, sekoja vecāku pēdās un pievērsās aktiermākslai. Viņas pirmais nozīmīgais darbs bija 2017. gadā PBS miniseriālā “Little Women”, kas tapis pēc Luīzas Mejas Elkotas romāna motīviem.
Turpmākajos gados sekoja vēl citi projekti, tostarp loma Kventina Tarantīno filmā “Once Upon a Time in Hollywood”. Tomēr plašāku atpazīstamību Maija guva ar savdabīgās Robinas lomu seriālā “Stranger Things”. (Seriāls nesen piedzīvoja savu noslēguma sēriju.)
Maija iepriekš ir stāstījusi par saviem slavenajiem vecākiem un to, kā mammas un tēva karjera ietekmējusi arī viņas izvēles. Intervijā žurnālam “Elle” viņa atklāja, kā bērnībā bieži vērojusi vecākus filmēšanas laukumā.
Gadu gaitā Maija ir strādājusi arī kopā ar abiem vecākiem. 2022. gada augustā, viesojoties Raiena Sīkresta sarunu šovā, viņa teica: “Man ļoti patīk strādāt ar viņiem abiem. Viņi ir patiešām lieliski. Viņi ir izcili savā darbā.”