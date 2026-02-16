Miris ar dziesmām "Moskau" un "Dschinghis Khan" slavu ieguvušās vācu diskogrupas "Dschinghis Khan" solists Volfgangs Heihels
75 gadu vecumā miris vācu dziedātājs Volfgangs Heihels, kurš ieguva pasaules slavu ar 1979. gadā tapušo vācu kulta disko grupu “Dschinghis Khan”, kas tika izveidota, lai ar analoģiska nosaukuma dziesmu piedalītos Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Kaut gan dziedātājs miris jau 20. janvārī, par viņa aiziešanu publiski paziņots tikai pirms dažām dienām. Nāves cēlonis netiek atklāts, taču tiek minēts, ka viņa nāve bija “negaidīta”.
““Dschinghis Khan” hans pieklauvēja pie debesu vārtiem un iegāja. Taču viņš turpina dzīvot savā mūzikā,” teikts paziņojumā. Tajā norādīts, ka Heihels bija ne vien talantīgs mūziķis, bet “sabiedriski aktīvs filantrops un augstu novērtētu kultūras vēstnieks”, kurš sevišķi centās palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem visā pasaulē.
Jo īpaši viņa devums novērtēts Mongolijā, kur viņš iecelts par oficiālo kultūras vēstnieku, bet no prezidenta saņēmis augstāko valsts apbalvojumu, ar ko pagodina ārvalstu pilsoņus. Tas nebūtu brīnums, ņemot vērā, ka grupas nosaukumā ir iemūžināts 13. gadsimtā valdījušais Mongoļu impērijas izveidotājs Čingishans, kuru uzskata par vienu no visu laiku ievērojamākajiem valdniekiem un karavadoņiem, bet viņa pēcteču laikā Mongoļu impērija kļuva par līdz tam laikam lielāko pasaules vēsturē.
Kas attiecas uz pašu internacionālo grupu — no sešiem dalībniekiem tikai divi bija vācieši, kuriem piebiedrojās Heihela nīderlandiešu sieva, kā arī dienvidafrikānis un ungāru pāris, — 1979. gadā tā ar dziesmu “Dschinghis Khan” ieguva augsto ceturto vietu Jeruzalemē notikušajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, bet Rietumvācijas topu tabulā uzkāpa līdz pirmajai pozīcijai. Tajā pašā gadā izdotais singls “Moskau” sešas nedēļas nonāca Austrālijas topa augšgalā (vietējais “Channel 7” to izmantoja kā tituldziesmu 1980. gada Maskavas vasaras olimpisko spēļu translācijām), gūstot atzīstamas sekmes arī Rietumvācijā.
Zīmīgi, ka PSRS šī grupa bija aizliegta kā "antikomunistiska", bet pirms 2018. gada futbola Pasaules kausa Krievijā grupa šo dziesmu izdeva vēlreiz, tikai grozot vārdus, tā ieguva dienasgaismu angļu, vācu, spāņu un krievu versijās.
1985. gadā “Dschinghis Khan” pārtrauca muzicēšanu, bet grupas dalībnieki atkal apvienojās pēc 20 gadiem. Radošo domstarpību Heihels grupu atstāja 2014. gadā, grupa atjauninātā sastāvā pastāv joprojām.