Šodien noskaidrosim, kurš pārstāvēs Latviju Eirovīzijā
Šodien notiks Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" fināls, kurā noskaidros, kurš pārstāves Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Par uzvarētāja godu sacentīsies pieci priekšnesumi no pirmā pusfināla un pieci - no otrā pusfināla.
Konkursa finālā no pirmā pusfināla iekļuva "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA" un "Elpo" ar dziesmu "Blakus".
No otrā pusfināla "Supernovas" finālā iekļuva Atvara ar dziesmu "Ēnā", Legzdina ar dziesmu "Ribbon", Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", Krisy ar dziesmu "Take It" un Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel".
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi.
Fināla uzvarētājs iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē.
Jau vēstīts, ka dalībai "Supernova" pusfinālā žūrija no 124 pieteikumiem izvirzīja 24 dalībniekus.