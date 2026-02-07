Noskaidros atlikušos piecus "Supernovas" finālistus
Šodien notiks Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" otrais pusfināls, informēja LSM. Šajā konkursā tiek izraudzīts izpildītājs, kas pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Tajā piedalīsies Atvara ar dziesmu "Ēnā", Edvards Strazdiņš ar dziesmu "I Ain't Got The Guts", Jānis Rugājs ar dziesmu "Smoke", Kristīne Megija ar dziesmu "Insanity", Krisy ar dziesmu "Take It", Legzdina ar dziesmu "Ribbon", Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", Nolark ar dziesmu "Different Places", "Papīra lidmašīnas" ar dziesmu "You're My Saviour", Paula ar dziesmu "Dejot vien", Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal, kā arī Vēstnieks ar dziesmu "Vai tas ir kāds brīnums?".
Pirmie pieci "Supernovas" fināla dalībnieki tika noskaidroti pirms nedēļas. Konkursa finālā jau iekļuvuši "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA" un "Elpo" ar dziesmu "Blakus".
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.
"Supernovas" fināls gaidāms 14. februārī, un tajā piedalīsies 10 no pusfinālu dalībniekiem. Fināla uzvarētājs iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē.
Jau vēstīts, ka dalībai "Supernova" pusfinālā žūrija no 124 pieteikumiem izvirzīja 24 dalībniekus.