Ketrīnai Švarcenegerei ir viens stingrais ikdienas noteikums laulībā ar Krisu Pratu
Arnolda Švarcenegera meita autore Ketrīna Švarcenegere un filmas “Galaktikas sargi” zvaigzne Kriss Prats ir precējušies kopš 2019. gada, un viņu laulībā ir kāds obligāts noteikums, kas palīdz saglabāt mieru attiecībās.
Ketrīna Švarcenegere (36) un Kriss Prats (46) apprecējās 2019. gadā - gadu pēc tam, kad aktieris bija pabeidzis šķiršanās procesu no pirmās sievas aktrises Annas Farisas. Viņi ir ieguldījuši daudz darba, lai šī laulība būtu izdevusies, tostarp apmeklējuši arī pirmslaulību konsultācijas, lai sagatavotos iespējamām problēmām un prastu tās risināt. 2020. gada aprīlī, piedaloties virtuālajā sarunā "Riveter Reads: The Gift of Forgiveness", Ketrīna Švarcenegere, kura ir Arnolda Švarcenegera un Marijas Šraiveres meita, paskaidroja, cik ļoti svarīga viņai attiecībās ir savstarpējā komunikācija. Viņa teica: "Es apprecējos pagājušā gada jūnijā, un sarunas ir visbrīnišķīgākā dāvana, kāda var būt partnerattiecībās."
Paparaci ķer mirkļus no Ketrīnas Švarcenegeres un Krisa Prata kāzām
Ketrīna atklāja, ka viņai un vīram ir viens obligāts noteikums, kuru abi vienmēr ievēro. "Man nepadodas atstāt lietas neizrunātas. Es to nespēju. Man nepatīk iet gulēt dusmīga," viņa norādīja. "Mums abiem tā ir. Mēs nekad negribam iet gulēt dusmīgi." Lai gan viņa atzina, ka abi ar vīru daudz komunicē, neatkarīgi no tā, cik traka bijusi pārim diena, Ketrīna arī pilnībā apzinās, ka viss vēl nav izrisināts. "Mana mamma mēdz atgādināt, ka, gadiem ejot, es iemācīšos vairāk," atklāja autore. "Tāpēc es atgriezīšos pie jums pēc 20, 30 vai 40 gadiem, un papildināšu sevis sacīto.”
Kriss Prats un Ketrīna Švarcenegere
Kā Kriss Prats palīdz laulībai izdoties
Nesenā intervijā Kriss Prats pastāstīja, ka viņš un Ketrīna apmeklējuši pirmslaulību konsultācijas, kas palīdzētu viņu laulībai izdoties.
Sarunājoties ar savu tuvu draugu Robu Lovu podkāstā "Literally! With Rob Lowe", viņš atsauca atmiņā kāzu ceremoniju Svētās Monikas baznīcā Santamonikā, kam sekoja grandiozās svinības Sanisidro rančo Montecito, Kalifornijā. "Lai varētu apprecēties Svētās Monikas baznīcā, bija jāapmeklē pirmslaulību konsultācijas," viņš paskaidroja, piebilstot, ka abi saņēmuši sešas ļoti vērtīgas sesijas. Tā ir obligāta katoļu programma pāriem.
Kriss Prats ar sievu Ketrīnu Švarcenegeri, vecāko meitu Lailu un sievas māsu Kristīni 2022. gada 15. maijā
Aktieris pastāstīja: "Ja jūs esat viens no tiem, kurš domā par laulībām, noteikti izpildiet šo. Viņi uzdod jautājumus, uz kuriem jūs pat neiedomātos sev atbildēt, līdz neesat jau kādā astotajā laulības gadā, un tad kaut kas notiek, un jūs domājat: 'Ko gan tas nozīmē?' ‘Vai tiešām tā tu par to domā?’ Un tad jums tas ir jāapspriež, it kā atkārtoti risinot katru sprādzienbīstamo jautājumu.”
Krisam Pratam un Ketrīnai Švarcenegerei ir trīs kopīgi bērni: Laila (5), Eloīza (3) un Fords (15 mēneši).