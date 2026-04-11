Globāls fenomens 20 gadu garumā - interesanti fakti par kulta seriālu "Grejas anatomija"
Divdesmit savas pastāvēšanas gados kulta seriāls "Grejas anatomija" ne tikai spējis iekarot skatītāju simpātijas visā pasaulē, bet arī radījis globālu fenomenu, proti, cilvēki savus uzskatus par veselību un mediķu darbu balsta ekrānā redzētajā.
Pērn seriālam, kura nosaukums aizgūts no pasaulslavenās medicīnas mācību grāmatas «Greja anatomija» (1858), apritēja divdesmit gadu, un tas ir ilgāk pārraidītais medicīnas drāmas seriāls amerikāņu televīzijas vēsturē – 22 sezonas ar 459 sērijām. Ņemot vērā, ka sērija ir vidēji 43 minūtes gara, tas nozīmē 13 dienas, 16 stundas un 57 minūtes nepārtrauktas drāmas un attiecību līkloču!
«Grejas anatomija» sabiedrībā rosinājusi diskusijas par orgānu ziedošanu, vēža profilaksi un mediķa profesijas nozīmi, jo īpaši jauniešu vidū, kā arī iedvesmojusi citus populārus seriālus, tostarp atvasinājumus «Privātprakse» (2007–2013) un «19. ugunsdzēsēju depo» (2018–2024), medicīnas drāmas «Jaunamsterdama» (2018–2022), «Rezidents» (2018–2023) un daudzas citas. Visi minētie seriāli pieejami straumēšanas platformā «Disney+».
Kamēr liela daļa slimnīcu stāstu dažādu iemeslu dēļ apraujas jau pēc sešām, septiņām sezonām, «Grejas anatomijai» izdevies izturēt laika pārbaudi. Kāds ir seriāla āķis, kas notur skatītāju uzmanību jau vairāk nekā divdesmit gadu?
Rekvizīti – īstas jēra smadzenes, cūkas sirds un ne tikai
Producentu mērķis ir radīt pēc iespējas ticamākas ainas, un jāatzīst – bieži viņiem tas arī izdodas. No konsultācijām ar reāliem ārstiem un medicīnas ekspertiem, lai precīzi attēlotu procedūras, lietotu pareizu terminoloģiju un atspoguļotu slimnīcas ikdienu tādu, kāda tā ir dzīvē, līdz īstu orgānu izmantošanai filmēšanā. «Grejas anatomijā» redzami īsti orgāni. Taču, par laimi, ne cilvēku, bet gan dzīvnieku – visbiežāk cūku, govju vai aitu, jo tie visvairāk līdzinās cilvēku orgāniem. Seriālā izmantotas, piemēram, jēra smadzenes – pēc struktūras tās ir diezgan līdzīgas cilvēka smadzenēm, tikai krietni mazākas. Vairākkārt bijusi redzama arī govs vai cūkas sirds vai zarnas – arī tās, lai arī ir izmēros atšķirīgas, pēc uzbūves visnotaļ līdzinās cilvēka orgāniem.
Lai attēlotu operācijās nonākušos pacientus, bieži tiek izmantoti manekeni. Savukārt mākslīgās asinis veidotas, sajaucot vistas taukus ar sarkanas krāsas želeju, tā piešķirot masai reālistisku konsistenci un izskatu.
Kāpēc sēriju nosaukumi šķiet tik pazīstami?
Visticamāk, kvēlākie mūzikas fani šo faktu jau piefiksējuši, taču tas aizvien ir pieminēšanas vērts – teju katras sērijas nosaukumu iedvesmojusi kāda populāra dziesma. Piemēram, otrās sezonas pēdējā sērija nodēvēta par «Losing My Religion», iedvesmojoties no grupas «R.E.M.» 1991. gadā izdotās dziesmas ar tādu pašu nosaukumu. Šajā sērijā slimnīcā paralēli norit vairākas sarežģītas operācijas un praktikantu rīkota izlaiduma balle mirstošai pacientei, bet noslēgumā negaidīti mūžībā tiek aizsaukts kāds cits daudzu iemīļots varonis.
Tikmēr desmitās sezonas desmitās sērijas nosaukums sakrīt ar austrāliešu dziedātāja Gotye dziesmu «Somebody That I Used to Know» (2011). Šajā sērijā saasinās varoņu konflikti: Beilijas stāvoklis satrauc kolēģus, bet Mereditas un Kristīnas strīds apdraud gan viņu draudzību, gan pacientus.
Tikmēr divdesmit otrās sezonas otrajā sērijā tiek uzsākta slimnīcas renovācija, kas apgrūtina komandas darbu. Sērijas nosaukums ir visai piemērots: «We Built This City» – tā ir atsauce uz slaveno, 1985. gadā izdoto grupas «Starship» dziesmu ar tādu pašu nosaukumu. Mūzikas straumēšanas platformā «Spotify» pat izveidoti vairāki mūzikas saraksti ar skaņdarbiem, no kuriem atvasināti «Grejas anatomijas» sēriju nosaukumi. Viens no tiem: «Grey's Anatomy: Episode Titles».
Mirstība Grejas slimnīcā krietni pārsniedz realitāti
Fani nereti joko, ka Sietlas Grejas-Sloana memoriālajā slimnīcā labāk nekad nenonākt – un ne velti. Svētā Jāzepa slimnīcas un medicīnas centra pētnieki Arizonā, Amerikas Savienotajās Valstīs, pirms vairākiem gadiem analizēja seriāla pirmās divpadsmit sezonas (269 sērijas). Viņi salīdzināja kopumā 290 seriāla personāžus, viņu ievainojumus, uzturēšanās ilgumu slimnīcā un ārstēšanu ar oficiālajiem datiem par 4812 nopietnas traumas guvušiem reāliem pacientiem. Secinājums – visbiežāk smagi cietušie seriāla varoņi vai nu atveseļojas brīnumainā ātrumā vai arī mirst, turklāt izdomātajā «Grejas anatomijas» slimnīcā pacientu mirstība sasniedza 22 %, kamēr realitātē tā ir krietni zemāka – aptuveni 7 % no visiem pacientiem.
Nonākšana eksistenciālu krīžu priekšā varoņiem ir teju neizbēgama, jo katrā sezonā viņiem nākas piedzīvot visdažādākās katastrofas – no lidmašīnas avārijām, plūdiem un sprādzieniem līdz pat apšaudēm un zemestrīcēm. Galu galā seriāla komanda atzina – ja izvēle ir starp medicīniski precīzu risinājumu un spēcīgu dramaturģiju, priekšroka bieži tiek dota emocionālam stāstam, tāpēc arī operācijas dažkārt izskatās ātrākas, dramatiskākas un riskantākas nekā realitātē.
Aktieru sastāvā palikušas tikai trīs oriģinālās sejas
Seriāla varoņi Miranda Beilija (Čandra Vilsone) un Ričards Vēbers (Džeimss Pikenss Juniors) ir vienīgie, kuri «Grejas anatomijā» piedalījušies jau no pirmās sezonas pirmās sērijas un redzami vēl aizvien – arī seriāla jaunākajā sezonā. Viņiem joprojām pievienojas arī Meredita Greja (Elena Pompeo), taču vien atsevišķās epizodēs.
Starp citu, dalība seriālā Pompeo savulaik padarīja par vienu no visu laiku pelnošākajām televīzijas aktrisēm, viņas atalgojumam sasniedzot 575 tūkstošus ASV dolāru (ap 495 tūkstošiem eiro) par vienu sēriju jeb aptuveni 20 miljonus ASV dolāru (aptuveni 17,2 miljonus eiro) gadā. Viesojoties aktrises Drū Berimoras sarunu šovā «The Drew Barrymore Show» 2023. gadā, Pompeo norādīja, ka pēc 18. sezonas samazina savu dalību seriālā, jo ieguldījusi tajā ārkārtīgi lielu savas dzīves daļu. Šo soli viņa salīdzināja ar došanos prom no vecāku mājām: «Cilvēki dzīvo ar saviem bērniem mājās līdz 18 gadu vecumam un tad sūta viņus uz koledžu. Šis ir tā, it kā es dotos uz koledžu.» Tāpat viņa norādīja, ka vēlas vairāk laika pavadīt ar saviem trīs bērniem.
Arī daudzi citi aktieri pametuši nu jau divas desmitgades ilgo seriālu, lai pievērstos ģimenei vai izmantotu citas karjeras iespējas – tā 2013. gadā prom devās viena no skatītāju iemīļotākajām aktrisēm Sandra Ou, kura iejutās ekscentriskās un bezbailīgās Kristīnas Jangas tēlā. Vēl pavisam nesen, 2024. gadā, medijam «Entertainment Tonight» viņa uzsvēra, ka varone aizvien ir viņas sirdij tuva un viņa novērtē fanu nezūdošo interesi par seriālu. Līdzīga motīva vadīts lēmumu aiziet pieņēma arī Džastins Čemberss, kurš atveidoja rezidentu Aleksu Karevu.
Taču ne visiem attiecības ar «Grejas anatomiju» bijušas tik gludas – piemēram, Izijas Stīvensas atveidotāja Ketrīna Heigla pameta seriālu tā sestajā sezonā. 2009. gadā viņa sarunu šovā «The Late Show With David Letterman» filmēšanas laukumā pavadītās darba stundas raksturoja kā «ļaunas un necilvēcīgas».
Savukārt aktieris Ēriks Deins, kurš spēlēja Marku Sloanu, raidierakstā «Armchair Expert» norādīja, ka ticis atlaists. Vienlaikus viņš atzina, ka tobrīd cīnījies ar smagu atkarību. Viņa personāžs pēdējo reizi seriālā bija redzams astotās sezonas noslēgumā, kad kopā ar Leksiju Greju (aktrisi Čaileru Lī) gāja bojā lidmašīnas avārijā. Godinot viņus, slimnīca pēcāk tika pārdēvēta par Grejas-Sloana memoriālo slimnīcu. Nu Deins jau pats ir viņsaulē.
Viena no aktrisēm patiešām strādā medicīnā
Operāciju māsu Bokī Anu atdarina Ketija Sī Ana, kura arī īstajā dzīvē ir medmāsa. Ana jau 17 gadu vecumā devās uz Seulu Dienvidkorejā, lai īstenotu savu sapni par karjeru medicīnā. Tur viņa studēja un strādāja slimnīcā, līdz 32 gadu vecumā pārcēlās uz Kaliforniju Amerikas Savienotajās Valstīs. Ana asistēja operācijā, kuru, gatavojoties savai lomai seriālā, devās vērot Džakomo Džanniotti, kurš seriāla 17. sezonā atveidoja Endrū Delūku. Tā viņa iepazinās ar vienu no šova medicīnas konsultantēm, kura vēlāk palīdzēja Anai uzsākt karjeru seriālā.
Lai arī Bokī scenārijā piešķirts maz teksta un viņa biežāk darbojas fonā, sirsnīgā medmāsa redzama teju katrā sērijā, kur kopā ar pārējiem «Grejas anatomijas» varoņiem piedzīvo gan labos, gan sliktos brīžus. Protams, seriāla tapšanā iesaistīti vēl daudzi citi mediķi, kuri neatrodas kameru priekšā, bet aizkadrā sniedz ieteikumus, norādes un pieredzes stāstus aktieriem un producentiem par slimnīcu un operāciju patieso norisi.
«Grejas anatomija» arī pēc divdesmit gadiem turpina priecēt un pārsteigt savus skatītājus visā pasaulē.