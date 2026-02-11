Pavasarī Rīgā muzicēs britu zvaigzne Pīts Dohertijs
Beidzamo divu desmitgažu laikā britu mūzikā spilgti un neatkārtojami klātesošais Pīts Dohertijs dodas jaunā turnejā "From the Baltic to the Bosphorus" un tās ietvaros 30. aprīlī viesosies koncertzālē "Palladium Rīga".
Mūziķis, kura vārds cieši saistīts ar britu rokmūzikas renesansi 21. gadsimta sākumā, pazīstams gan kā grupu "The Libertines" un "Babyshambles" līderis, gan kā spilgts solomākslinieks. Viņa koncerti izceļas ar neparedzamību, emocionālu atklātību un personisku skanējumu, padarot katru uzstāšanos par unikālu notikumu, ko Rīgā būs iespējams piedzīvot klātienē.
Pīts dzimis 1979. gadā Heksamā, Anglijas ziemeļaustrumos. Vecāku darba dēļ viņa bērnība aizritēja, bieži mainot dzīvesvietu, kas deva iespēju iepazīt dažādas kultūras un vidi. Pusaudža gados viņš sāka spēlēt ģitāru un rakstīt dzeju, bet vēlāk Londonā studēja angļu literatūru, vienlaikus strādājot par kapraci – pieredze, kas būtiski ietekmēja viņa lirisko pasaules redzējumu. 1997. gadā kopā ar Karlu Baratu (kas arī savas solo karjeras ietvaros ir muzicējis Rīgā uz "Palladium" skatuves) tapa grupa “The Libertines”, kas drīz vien kļuva par vienu no nozīmīgākajām savas paaudzes britu rokgrupām.
Grupas debijas albums “Up the Bracket” un tam sekojošie ieraksti, kurus producēja Miks Džonss no grupas "The Clash", nostiprināja "The Libertines" statusu kā britu atbildi uz tā dēvēto “garage rock revival”. Paralēli Dohertijs izveidoja grupu "Babyshambles", kuras albums “Down in Albion” kļuvis par vienu no 21. gadsimta britu rokmūzikas nozīmīgākajiem ierakstiem.
Līdzās mūzikai Dohertijs aktīvi darbojas arī citās mākslas jomās – viņš veido albumu dizainus, glezno un publicējis grāmatu “Books of Albion: The Collected Writings of Peter Doherty”, kurā apkopota viņa dzeja, zīmējumi un fotogrāfijas. Ilgus gadus viņa personība bijusi britu preses uzmanības centrā, tomēr pēdējā desmitgadē Pīts atradis lielāku līdzsvaru un mieru, kas skaidri saklausāms arī jaunākajos ierakstos. Pērn iznākušais piektais soloalbums “Felt Better Alive” guvis plašu kritiķu atzinību un sasniedzis septīto vietu Lielbritānijas albumu topā, kļūstot par visaugstāk novērtēto viņa solo darbu. Ieraksts atklāj Dohertiju kā nobriedušu dziesmu autoru – poētisku reālistu, kura mūzikā savijas akustisks minimālisms, bagātīgas aranžijas un orķestrāls vērienīgums. Albumā piedalās gandrīz divdesmit mūziķi, radot daudzslāņainu un emocionāli piesātinātu skanējumu.
Koncertā Rīgā būs iespēja dzirdēt gan dziesmas no albuma “Felt Better Alive”, gan skaņdarbus no dažādiem Dohertija radošajiem posmiem. Tā būs reta iespēja klātienē piedzīvot mākslinieku, kura dzīve un mūzika iemieso rokmūzikas romantiku, ievainojamību un brīvību – šoreiz mierpilnā, bet ne mazāk spēcīgā skanējumā.