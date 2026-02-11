Mazulis pēc 40! Līgava atklāti stāsta par ģimenes pieauguma plāniem ar "Beverlihilsas 90210" zvaigzni Braienu Ostinu Grīnu
Profesionālā dejotāja Šarna Bērdžesa un Holivudas aktieris Braiens Ostins Grīns saderinājās 2023. gada septembrī. Viņiem ir kopīgs viens bērns, bet pāris kaldina plānus par vēl viena mazuļa ienākšanu ģimenē. Šarnai šis būtu otrs bērns, bet Braienam jau sestais.
Šarna Bērdžesa (40) atklāti pastāstījusi par vēlmi paplašināt ģimeni kopā ar līgavaini Braienu Ostinu Grīnu (52) un par to, kāpēc šoreiz šis ceļš varētu būt pavisam citāds.
Bijusī šova “Dejo ar zvaigzni” (“Dancing With the Stars”) profesionālā dejotāja 4. februārī podkāsta “Between Us Moms” epizodē pastāstīja, ka Braiena iepriekšējā pieredze ar tēva lomu nekad nav bijusi apzināti plānota.
„Braiena sperma ir ļoti, ļoti spēcīga — viņš par to jau iepriekš ir runājis —, taču visi pieci viņa bērni ir ieņemti neplānoti,” atklāja 40 gadus vecā dejotāja. „Protams, viņš mīl un lolo katru no viņiem — Visums dod tieši to, kas tev ir paredzēts. Taču viņš nekad nav piedzīvojis apzinātu bērna plānošanu.”
Šarnai un seriāla “Beverlihilsa 90210” aktierim ir kopīgs trīs gadus vecs dēls Zeins. Braiens ir arī tēvs Noam (12), Bodhi (11) un Džērnijam (9), kuri dzimuši laulībā ar bijušo sievu aktrisi Meganu Foksu. Viņam ir arī dēls Kasiuss (23) no attiecībām ar Vanesu Marsilu.
Raugoties nākotnē, Šarna sacīja, ka kopīga bērna plānošana būtu īpaši nozīmīga. „Braiens spēra lielisku soli — viņam ir veikta vasektomija, zinot, ka to var atgriezt, izmantot mākslīgo apaugļošanu un citas iespējas. Tādējādi mums ir kontrole, un tas ir lieliski,” viņa skaidroja. „Kopumā doma par vēl vienu bērnu ir brīnišķīga.”
„Godīgi sakot, bērnam nav obligāti jābūt meitenei. Protams, būtu skaisti, ja tā būtu meitene,” viņa piebilda. „Vienmēr esmu vēlējusies gan dēlu, gan meitu, taču es ticu, ka tas bērns, kuram būt lemts būt manējam, pie manis arī atnāks.”
Meganas Foksas un Braiena Ostina Grīna ģimene 2016. gada jūlijā
Aktieri Megana Foksa un Braiens Ostins Grīns ģimenē audzina dēlus Noa (3) un Bodhi (2). Mēnesi pēc šo attēlu uzņemšanas ...
Runājot par vecumu, Šarna atzina, ka pēc 40 šis jautājums kļūst emocionāli sarežģīts. „Četrdesmit gadu vecumā par to ir ļoti grūti runāt, vai ne? Jo bioloģiskais pulkstenis tikšķ,” viņa sacīja, piebilstot, ka apsver domu par embriju sasaldēšanu.
Līdztekus nākotnes plāniem Šarna uzsvēra arī ģimenes vienotības nozīmi. „Tas, kas šo visu padara tik īpašu, ir fokuss uz bērniem,” viņa izteicās, uzsverot, ka visi Braiena bērni ģimenē tiek mīlēti un uzlūkoti vienlīdzīgi.