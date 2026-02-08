VIDEO. Rets un iespaidīgs skats! Sievietei izdodas nofilmēt spraigu zaķu cīņu pašā ceļa vidū
Pagājušajā nedēļā Pērnavas pusē kāda autovadītāja kļuvusi par liecinieci uzjautrinošam un retam skatam: automašīnas lukturu gaismā pašā ceļa vidū attiecības skaidroja zaķi.
Video autore Virve Toma izdevumam "Lemmik" atklāja, ka līdz šim viņas saskarsme ar savvaļas dzīvniekiem bijusi vien epizodiska, taču šoreiz izdevies iemūžināt patiesi jautru skatu.
"Zaķi bija tik ļoti aizrāvušies ar attiecību skaidrošanu, ka nepievērsa uzmanību automašīnai," viņa stāstīja.
Tieši šī neuzmanība ļāva sievietei satvert tālruni un iemūžināt video īso, bet spraigo cīniņu.
Sākotnēji ar unikālo materiālu Virve dalījās tikai ģimenes lokā. "Biju tik pārsteigta par redzēto, ka nekavējoties nosūtīju video mūsu ģimenes sarakstei," viņa atminas. Tikai nākamajā dienā viņa nolēma to publiskot vietnē "Facebook", kur ieraksts zibenīgi izplatījās – Virves profilā video skatīts jau vairāk nekā 193 000 reižu.
"Esmu pārsteigta, ka video piesaista arvien vairāk skatījumu. Acīmredzot tas bija veiksmīgs kadrs," viņa sacīja.