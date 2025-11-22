Kanādā grizlilācis uzbrucis 5. klases skolēnu grupai - ievainoti 11 cilvēki
Kanādā, Britu Kolumbijas provincē, grizli lācis uzbrucis uzbrucis 5. klases skolēnu grupai. Mediķi norāda, ka uzbrukumā cietuši 11 cilvēki, no kuriem divi šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī.
Uzbrukums notika ceturtdienas pēcpusdienā, 700 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Vankūveras. Pēc uzbrukuma agresīvais dzīvnieks aizbēga un notikuma vietā ieradās policija un dabas aizsardzības darbinieki.
Kā norāda Kanādas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Braiens Tveits, divi cilvēki uzbrukumā guva kritiskus ievainojumus, bet vēl divi - smagus ievainojumus. Pārējie cietušie tika aprūpēti notikuma vietā.
Kāda 10 gadus veca bērna māte Veronika Šūnere atklāj, ka vairāki cilvēki cieta, jo centās lāča uzbrukumu apturēt. Vissmagāk cieta kāds varonīgs skolotājs, un viņu, kopā ar vēl trīs cilvēkiem uz slimnīcu nogādāja helikopters. Šūneres dēls Alvarezs uzbrukumā fiziski necieta. “Viņš sacīja, ka lācis pieskrēja viņam ļoti tuvu, bet tas dzinās pakaļ kādam citam,” sacīja bērna māte.
Viņa piebilda, ka brīdī, kad skolotāji cīnījās ar lāci, daži bērni tika apšļakstīti ar lāču aerosolu. Sievietes dēls no bēgšanas drošībā izmežģīja potīti un kliboja. Tomēr vissmagāk viņu ietekmēja tieši psiholoģiskie pārdzīvojumi. "Kad dēls nokļuva drošībā, viņš nepārstāja raudāt un lūdza Dievu par saviem draugiem," norāda sieviete.
Privātskola "Acwsalcta" nākamajā dienā pēc lāča uzbrukuma bija slēgta. Tā pateicās skolotājiem par drosmi un šobrīd piedāvā cietušajiem psihologa konsultācijas. “Šajā ļoti grūtajā laikā ir grūti atrast vārdus. Mēs vēlamies pateikties mūsu skolotājiem un skolēniem par drosmi,” teikts skolas paziņojumā.