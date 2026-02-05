Holivudas zvaigznes Kianu Rīvss un Kamerona Diaza pēc 30 gadiem atkal kopā
Kianu Rīvss un Kamerona Diaza trešdien atkal bija redzami kopā, kāpjot uz skatuves “Apple” pasākumā. Gandrīz pirms trīsdesmit gadiem viņi filmējās romantiskajā komēdijā “Feeling Minnesota”, kur tēloja mīlniekus.
Aktieri piedalījās “Apple” pasākumā Santamonikā, Kalifornijā. Tā bija reta atkaltikšanās pēc viņu kopīgās filmas deviņdesmitajos gados, kuru gan skatītāji diezgan ātri aizmirsa.
Abi bija ieradušies, lai reklamētu filmu “Outcome” – jaunu projektu, ko režisējis Džona Hils, un kurā Rīvss un Diaza atkal redzami uz ekrāna kopā. 61 gadu vecais Rīvss izskatījās klasiski elegantā tumšā uzvalkā ar redzamu sirmojošu bārdu, savukārt 53 gadus vecā Diazaa bija kā īsta kinozvaigzne, tērpusies baltā augumam piegulošā kleitā.
Plati smaidot kamerām, Rīvss un Diaza uz sarkanā paklāja stāvēja līdzās režisoram Hilam, un viņiem pievienojās arī filmas kolēģis aktieris Mets Bomers.
“Outcome” ir melnā komēdija, kas atsauc atmiņā 90. gadu romantisko komēdiju “Feeling Minnesota”. Tajā nesen no cietuma iznācis vīrietis (Rīvss) iemīlas sava brāļa topošajā sievā (Diazā), kura ir bijusī striptīza dejotāja.
Filmā “Feeling Minnesota” piedalījās arī Vinsents D’Onofrio, bet filmas nosaukums aizgūts no grupas “Soundgarden” dziesmas rindas: “Es izskatos no Kalifornijas, bet sajūtos no Minesotas” (“I’m looking California and feeling Minnesota”). Filma neguva lielus panākumus kasēs un saņēma pretrunīgas atsauksmes – kritiķi to raksturoja kā dīvainu un līdz galam neizstrādātu neatkarīgā kino eksperimentu. Tomēr filma palikusi atmiņā aktieru ķīmijas dēļ.
Fani ir sajūsmā par Kameronas Diazas atgriešanos uz lielā ekrāna pēc ilgāka pārtraukuma, turklāt viņai plānoti vairāki jauni projekti. Pēdējo reizi aktrise filmējās 2014. gada filmas “Annie” rimeikā, pēc tam viņa pārtrauca karjeru, lai pievērstos ģimenes dzīvei un biznesam. Uz ekrāna viņa atgriezās tikai pagājušajā gadā, filmējoties kopā ar Džeimiju Foksu lentē “Back in Action”.
Šī asa sižeta komēdija kļuva par atgriešanos abiem aktieriem – Džeimijs atveseļojās pēc 2023. gadā piedzīvotā insulta, bet Kamerona atgriezās pēc gandrīz desmit gadu pauzes ģimenes dēļ.
Iepriekš sarunā ar žurnālu “Empire” Kamerona atzina, ka atgriezusies kino tikai Džeimija dēļ: “Es domāju – ja es vispār atgriezīšos un filmēšos, tad tikai ar šo cilvēku [Foksu]. Godīgi. Man bija arī citi piedāvājumi, bet es vienmēr teicu: ‘Nē, es to nedarīšu… Ko? Džeimijs mani aicina? Džeimijs? Labi, ar Džeimiju es varu nofilmēties!’”
Kamerona oficiāli pameta Holivudu 2018. gadā, taču tuvs draugs viņu pierunāja atgriezties. Tomēr 2023. gadā filmēšanas laikā radās sarežģījumi – plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas, ka Džeimijam Lielbritānijā filmēšanas laukumā bijis emocionāls sabrukums, kā rezultātā atlaisti trīs darbinieki no radošās komandas.
Toreiz kāds avots izdevumam “Daily Mail” sacīja – lai gan Kameronai ar Džeimiju problēmu neesot, iespējams, pēc šīs filmas viņa tomēr vairs neatgriezīsies aktiermākslā. “Šīs desmit stundu garās darba dienas viņai ir bijušas ļoti smagas, un viņa necieš būt prom no [meitas] Rediksas,” sacīja avots, piebilstot: “Kameronai vairāk par visu dzīvē patīk būt mammai. Turklāt viņa necieš drāmas un konfliktus – tieši tāpēc viņa arī aizgāja no Holivudas. Viņa jau sen ir pierādījusi sevi industrijā, un viņai vairs nevienam nekas nav jāpierāda.”
Kamerona savulaik pameta Holivudu, lai vairāk laika pavadītu kopā ar savu vīru – mūziķi Bendžiju Madenu (45). Pāris sagaidīja meitu 2019. gada decembrī un kopš tā laika rūpīgi sargā savu privāto ģimenes dzīvi. 2024. gadā viņi kļuva par vecākiem dēlam.