Tādu "šedevru" varēja izdomāt tikai PSRS: kāpēc iedzīvotāji gribēja pēc iespējas ātrāk izvākties no apaļajām mājām
1970. gados padomju pilsētas strauji piepildījās ar tipveida paneļu mājām, un varas iestādes arvien asāk izjuta apbūves vienveidības problēmu.
Vēloties demonstrēt valsts tehnisko drosmi un modernumu, radās ideja, kas arī mūsdienās izskatās futūristiska – būvēt dzīvojamās mājas milzu gredzenu formā.
Par šo ambiciozo ieceri atgādināja "YouTube" kanāla autori. Pēc viņu teiktā, tolaik aizkulisēs pat klīda leģenda, ka piecas apaļās mājas bija iecerētas kā arhitektoniska alūzija uz olimpiskajiem gredzeniem pirms 1980. gada spēlēm.
Kā radās padomju "gredzenveida" eksperiments
Arhitekts Jevgēņijs Stamo un inženieris Aleksandrs Markelovs piedāvāja vienkāršu, taču drosmīgu risinājumu – nedaudz nobīdīt standarta paneļu blokus un savienot tos sešu grādu leņķī. Ar to pietika, lai ēka pakāpeniski "savērptos" aplī.
Kad ideja saduras ar realitāti
Eiforija nebija ilga. Pirmie iedzīvotāji saskārās ar problēmām, par kurām projektēšanas institūtos labprātāk klusēja.
Līkas istabas. Trapecveida sienu dēļ standarta mēbeles izskatījās šķības, bet stūros veidojās neērtas "mirušās zonas".
Akustiskais pārsteigums. Gredzenveida pagalms darbojās kā milzīgs rezonators – čuksti pie vienas kāpņu telpas bija dzirdami augšējos stāvos ēkas pretējā pusē.
Mūžīgā krēsla un pelējums. Dzīvokļos ar logiem uz pagalma pusi gandrīz nekad neiespīdēja saule. Ziemā stūri kļuva mitri un "ziedēja" nepietiekamas ventilācijas dēļ.
Kāpēc projektu apturēja
Neraugoties uz sākotnējo entuziasmu, būvniecība izrādījās pārāk dārga un sarežģīta. Nestandarta konstruktīvie mezgli, uzturēšanas grūtības un iedzīvotāju neapmierinātība pielika punktu "olimpisko gredzenu" idejai. No pieciem plānotajiem namiem tika uzbūvēti tikai divi.
Kas palicis šodien
Apaļās mājas joprojām piesaista uzmanību – īpaši, raugoties no putna lidojuma. Taču tiem, kas dzīvo to iekšpusē, tās drīzāk ir arhitektonisko ambīciju piemineklis, nevis ērts mājoklis.
Eksperiments, kam vajadzēja kļūt par padomju inženierijas vitrīnu, pārvērtās atgādinājumā: forma bez cilvēka vajadzību ņemšanas vērā reti kad ir veiksmīga.