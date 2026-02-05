Inga Grencberga pēc šķiršanās skumjas pārvarējusi un raksta jaunu grāmatu
Lai arī pēc tam, kad pērnā gada nogalē režisors Dž. Dž. Džilindžers publiski nodemonstrēja mīlas jūtas pret horeogrāfi Lindu Kalniņu, režisora nu jau bijusī sieva rakstniece Inga Grencberga sociālajos tīklos ļāvās nelielam vājuma mirklim. Tagad redzams, ka skumjas viņa ir pievārējusi un sabiedrībā iznāk kā vienmēr smaidoša un eleganta.
Pēc šķiršanās no Dž. Dž. Džilindžera viņa sestā sieva Inga Grencberga nevis norobežojas no pasaules un cilvēkiem, bet gluži pretēji – vēl aktīvāk iesaistās un mudina cilvēkus pievērsties grāmatām, lasīšanai, iedzīvinot pašas izveidoto iniciatīvu #LaiksLasīt. Grencberga saviem sociālo tīklu sekotājiem ļāva ielūkoties arī viņas personiskajā dzīvē, piemēram, kā aizlidojusi uz Spāniju pie Džilindžera piektās sievas Elīnas Maliginas un viņu meitas Hannas, kuras audzināšanā Inga arī bija piedalījusies, kad dzīvoja kopā ar režisoru. Savukārt janvāra sākumā Grencberga pēc tam, kad "Netflix" bija noskatījusies "Doktora Hausa" sērijas un kādu interviju "YouTube", sociālajā platformā "X" dalījās ar secinājumu, ka nav gatava randiņiem – pat ja tie ir tikai sapnī... pat ja tas ir Hauss vai arī pievilcīgais intervijas varonis...
Aizvadītās nedēļas sākumā Inga apmeklēja bijušā futbolista Jorena Gorkša pirmā romāna "Ercens" atklāšanas svētkus, kas risinājās apgāda "Zvaigzne ABC" viesistabā. Rakstniece pastāstīja, ka ir atnākusi pēc jaunās grāmatas un dosies arī stāvēt rindā pēc autogrāfa. Saņēmusi savā grāmatas eksemplārā autogrāfu, viņa izmantoja izdevību nopozēt kopā jauno autoru.
Pirms Inga raitā solī aizskrēja iestāties rindā pēc autogrāfa un vien nosauca, ka pēc šķiršanās jūtas labi, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa pastāstīja, ka pašlaik viņas galvenais pienākums ir jaunās grāmatas rakstīšana. “Mana trešā grāmata šobrīd ir manuskripta procesā, kas nozīmē, ka mēs mazliet to labojam un strādāju kopā ar redaktori pie pabeigtās versijas. Ceru, ka pavasarī tā jau būs lasāma, bet uz Sieviešu dienu gan vēl nebūs. Vēl nav tapis arī grāmatas vizuālais noformējums, man ir tikai idejas, bet tās vēl nav apstiprinātas,” par grāmatas tapšanas aizkulisēm pastāsta rakstniece.
Kā zināms, Inga savu trešo grāmatu "Selīna" sāka rakstīt, vēl būdama Džilindžera sieva. Pirms tam viņa jau bija izdevusi divus romānus – "Marija Déjà vu" un "Sestā sieva". Intervijās iepriekš viņa atzinusi, ka rakstniecībai pievērsusies, tieši Džilindžera mudināta.
