Luiss Tomlinsons atklājis, kuru grupas "One Direction" dziesmu viņam ļoti nepatika izpildīt
Bijušais popmūzikas grupas "One Direction" dalībnieks, dziedātājs Luiss Tomlinsons intervijā atklāja, ka viņam ļoti nepatika izpildīt kādu ļoti populāru grupas "One Direction" dziesmu, jo tā viņam šķita "banāla un nestilīga".
Daudzus iespējams pārsteigs Luisa atbilde. BBC Radio 2 intervijas laikā Skots Mils (Scott Mills) uzvaicāja dziedātājam, kura dziesma no "One Direction" repertuāra viņam nepatīk, uz ko Luiss sniedza atbildi: "Tā vienmēr, vienmēr, vienmēr būs ‘What Makes You Beautiful’." Viņš saka, ka tā ir viņu "vissaldākā" pop dziesma, bet viņš to uzskata par "nestilīgu".
Luiss nenoliedz, ka dziesma ir sniegusi grupai daudz un ievirzījusi uz slavas ceļa, bet dalās, ka, viņuprāt, dziesma izklausās "banāla", tāda, kas iederētos "Disney" filmā.
"Zini, dziedot 'Baby, you light up my world like nobody else', patiesībā tas būtu piemērots "Disney" filmai, tāpēc tas tiešām šķita nedaudz banāli," teica
Tajā pašā intervijā Luiss atklāja mīļāko "One Direction" dziesmu, sakot: "Mana mīļākā "One Direction" dziesma, kāda tā ir ierakstā, noteikti ir ‘Story of My Life’. Es domāju, ka tas bija patiess mirklis," raksta "Daily Mail".
"Tātad es atceros, ka jutos tiešām lepns, ka tā nebija dziesma, pie kuras tu jebkad gribētu dejot. Pirms tam noteikti bija uzstādīti rāmji, kā puišu grupām ir jāizklausās, un es domāju, ka tā bija dziesma, kas patiešām palīdzēja mums no tiem izkāpt," dalās dziedātājs.
Kopš "One Direction" grupas izjūkšanas 2016. gadā visi tās dalībnieki ir uzsākuši solo karjeras, un Luiss janvārī izdeva savu trešo albumu.