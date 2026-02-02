Kāpēc Kima Kardašjana izdzēsa no sava konta prinča Harija un Meganas Mārklas bildes?
Realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana pirmo reizi izteikusies par fotogrāfijām ar princi Hariju un Meganu Mārklu, kas pazuda no viņas pašas un mātes Krisas Dženeres “Instagram” kontiem pagājušā gada beigās.
2025. gada novembrī Saseksas hercogs un hercogiene bija slaveno viesu vidū, kas apmeklēja Kardašjanu-Dženeru klana mammas un menedžeres, sauktas par momadžeri, 70. dzimšanas dienas svinības. Viņu fotogrāfija bija redzama “Instagram” kolāžā, ko pēc svinībām publicēja gan Krisa, gan viņas meita Kima.
Tomēr drīz pēc tam gan Kima, gan Krisa pēkšņi izdzēsa šīs fotogrāfijas, un daudzi spekulēja, ka tas ticis darīts, jo ballīte notika ap Piemiņas dienas laiku.
Sarunā ar māsu Hloju viņas podkāstā “Khloe In Wonderland” Kima apstiprināja, ka tas patiešām bija iemesls, runājot par to, ko viņa nodēvēja par “foto skandālu”.
“Tas bija pilnīgi nevainīgi, tāpēc ir tik dīvaini,” uzsvēra Kima. “Mamma un Megana jau vairākus gadus ir draudzenes, un viņām ir ļoti jaukas attiecības.”
“Mums tika teikts, ka pilnīgi droši varam publicēt. Bet pēc tam, kad attēls tika publicēts, manuprāt, viņi saprata, ka ir Piemiņas diena, un nevēlējās, lai viņus redzētu šajā dienā ballējamies, pat ja bilde jau bija publicēta, un tad tika izdzēsta. Domāju, ka pēc tam viņi saprata – ‘Ak, šis bija tik muļķīgi’.”
Kima māsas podkāstā izteicās, ka Harijs un Megana, iespējams, bija priecīgi apmeklēt labdarības pasākumu tajā vakarā. Saseksas hercogs, kurš pats ir bijis bruņoto spēku rindās un dienējis Afganistānā, bija piespraudis simbolisko magones ziedu pie žaketes atloka, kā to šajā gada laikā dara lielākā daļa britu un pavisam noteikti, visa karaliskā ģimene. Taču viņš “varbūt nevēlējās, lai citi viņu šajā dienā redz ballējamies vai dejojam uz deju grīdas,” pieņēmumu izteica Kima Kardašjana.
“Tāpēc mēs bildi izdzēsām, lai cienītu Piemiņas dienu,” noslēdza slavenākā no Kardašjanu māsām. Lai gan Kima un viņas mamma attēlus no saviem soctīklu kontiem dzēsa, internets neko neaizmirst, un šīs fotogrāfijas joprojām cirkulē tīmeklī dažādās citās lapās un kontos.
Princis Harijs un Megana Mārkla jau vairākus gadus dzīvo Losandželosā. Uz okeāna otru krastu viņi pārcēlās 2020. gada sākumā, kad atkāpās no karalisko pienākumu pildīšanas britu karaļnamā.
Kopš tā laika abi ir atklāti runājuši par savu pieredzi karaļnamā, ko sauc par "Firmu", sniedzot atklātas intervijas Oprai Vinfrijai un ITV News, veidojot savu dokumentālo seriālu “Harijs un Megana” un izdodot biogrāfisko grāmatu “Liekais” .