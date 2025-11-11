Influencere Sindija Bokāne un viltus ziņu “tēvs” Niks Endziņš uzsākuši kopdzīvi
Influencere Sindija Bokāne un par viltus ziņu “tēvu” dēvētais Niks Endziņš uzsākuši kopdzīvi.
Nesen viņi publicējuši arī vairākas citas kopīgas bildes, kādai no tām pievienojot šādu parakstu: “Mēs neesam tikai divi cilvēki fotogrāfijā – mēs esam stāsts, kas veidojas katru dienu. Ar smiekliem, klusumiem, sapņiem un sirdspukstiem. Un katru reizi, kad skatāmies viens uz otru, saprotam, cik kopā esam laimīgi.”
Sindija saviem sekotājiem atklājusi, ka abi ar Niku ir sākuši dzīvot kopā.
Tiek pieļauts, ka pāris, iespējams, pievienosies STV pirmā! realitātes šovam “Slavenības bez filtra”.
Pagājušajā gadā Niks Endziņš īslaicīgi bija attiecībās ar dziedātāju Elīnu Gluzunovu, savukārt tajā pašā laikā Sindija Bokāne atzina, ka ar savu ilggadējo partneri Arvi pēc sešiem kopā pavadītiem gadiem uz laiku šķīrušies.
Lai gan Niks Endziņš savu darbību sāka hiphopa mūzikā, kur bija pazīstams ar skatuves vārdu Neids, plašāku sabiedrības uzmanību viņš ieguva cita iemesla dēļ – ar viltus ziņu portālu veidošanu un skandaloziem ierakstiem internetā.
2019. gadā viņš tika tiesāts par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dezinformācijas izplatīšanu, bet gadu vēlāk apsūdzēts par naida kurināšanu – kādā video viņš aicināja “likvidēt ķīniešus”, apgalvojot, ka “ķīnieši un Ķīna kā valsts ir jālikvidē, jo viņi prot izgatavot tikai viltotas preces un viltotus mobilos telefonus”.