Šovā "Ģimene burkā" Vendija lūdz skatītājus palīdzēt izdomāt kazlēniem vārdus
Šovā “Ģimene burkā” Karalkinu saimniecībā nesen piedzimuši seši kazlēni. Dažus Vendija dēvē par īpašajiem "Burkas" mazuļiem, jo tie ieņemti pirmajā dienā, kad Karalkinu ģimene piedalījās šovā. Vendija aicina skatītājus ieteikt vārdus, balstoties uz kaziņu izskatu un saistību ar raidījumu.
Karalkinu ģimenes saimniecībā piedzimuši vairāki kazlēni, un Vendija ar meitiņu Viktoriju devusies uz kūti apraudzīt – kā tad kazām un viņu mazuļiem klājas. Kazai Dorotejai pirms trim dienām piedzimuši divi kazlēni – puika un meitene, un nu abi izskatās jau diezgan ņipri. Nākamajā dienā piedzimuši, kā Vendija tos dēvē – "Burkas" mazuļi, jo tie tika ieņemti “Ģimene burkā” pirmās sērijas ar Karalkinu ģimeni filmēšanas laikā.
Tā kā gandrīz visiem Karalkinu ģimenes dzīvniekiem vārdi ir ar pamatojumu un skaidrojumu, tad Vendija lūdz skatītāju iesaisti vārdu domāšanā kazlēniem: “Gaidām skatītāju ieteikumus vārdiem, kas raksturotu kazlēnu izskatu, varbūt saistību ar "Ģimeni burkā" vai attiecībām – kaut ko, lai ir saprotams, kāpēc tieši tāds vārds.”