FOTO: amerikāņu džeza dīva Šeina Stīla izdzied Raimonda Paula melodijas angļu valodā

Džeza dīva Šeina Stīla izdzied Raimonda Paula melodijas angļu valodā
Sestdien, 24. janvārī, Rīgā, VEF Kultūras pilī, amerikāņu džeza dīva Šeina Stīla izdziedāja komponista Raimonda Paula melodijas angļu valodā.
Maestro Raimonda Paula dažādu laiku melodijas apkopotas projektā, kurā tekstus angļu valodā sarakstījis starptautiski atzītais amerikāņu dziesmu autors Gordons Pogoda. Tos 24. janvārī VEF Kultūras pilī izdziedāja spēcīgās balss īpašniece Šeina Stīla, kura arī pati ir dziesmu autore, kā arī Ņujorkas Brodvejas teātru un TV seriālu aktrise.
Stīlas vokālais diapazons, daudzpusība un daudzveidīgās ietekmes – no džeza līdz gospelam, soulam un folkam – ietver visas iespējas, kas ieliktas amerikāņu mūzikas kanonā. Viņa filmējusies “The Sopranos” un “The Penguin”, bet viņas vokāls dzirdams filmās “Hairspray”, “In the Heights”, “The Bourne Identity” un “Sex and the City 2”. Tāpat viņa sadarbojusies ar mūzikas zvaigznēm Mobiju, Riannu, Kelliju Klārksoni, Betu Midleri, Krisu Boti un grupu “Snarky Puppy”, kā soliste uzstājusies ar vairāk nekā 40 ASV simfoniskajiem orķestriem, ieskaitot Dalasas simfonisko orķestri, Bufalo filharmonisko orķestri un Filadelfijas orķestri “Philly Pops”.
Stīlas spēcīgā R’n’B un džezīgā vokālā skanējuma un Maestro brīnišķīgo melodiju apvienojums kamerorķestra “Kremerata Baltica” un Latvijas Radio bigbenda izpildījumā bija lieliska dāvana Maestro lielajā jubilejā.